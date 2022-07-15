Экс-руководителя управления культуры Шымкента арестовали за хищение на платформе «Аrtsport»

Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении руководства городского Управления культуры, развития языков и архивов и других должностных лиц.

Через подконтрольные фирмы руководство организовало хищение средств, выделенных на подушевое финансирование детского творчества через платформу «Аrtsport».

«В производстве Департамента находятся два факта хищения с использованием заведомо ложных сведений о детях при посещении ими кружков в информационной системе «Аrtsport» на сумму порядка 10 миллионов тенге», — сообщили в ведомстве.

Всего в рамках спортивного государственного заказа в 2022 году городу Шымкент выделено 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно проверяются аналогичные факты присвоения бюджетных средств.

С санкции суда экс-руководитель Управления находится под стражей.