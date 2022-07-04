Экстренно. Смело. Со знанием дела

Клиническая больница №1. Тема лучше всего усваивается, когда она проходит через тебя самого или через людей из твоего окружения.

На днях сделала для себя приятное открытие: есть у нас в Шымкенте настоящие профессиональные медики! Скажете, не Бог весть какая новость. Недавно мы их сотнями поздравляли с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Это верно, но мое восхищение больше связано с тем, что это не только наши маститые корифеи, но и молодые хирурги! Которые сами, без оглядки на авторитеты, в экстренных ситуациях берут на себя смелость вторгаться скальпелем или лапароскопом в тела больных и вытаскивают их из цепких лап смерти. Вот так, не меньше…

Сегодня речь пойдет о городской клинической больнице №1, которая в народе известна как больница «На роще» или БСМП.

Кадры решают все!

О профессиональном мастерстве врачей этого известного в городе медучреждения я побеседовала с начальником отдела кадров государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская клиническая больница №1» управления здравоохранения города Шымкента Сауле Альмахановой.

«У нас работают 206 врачей, из которых 51 имеет высшую категорию, – рассказала Сауле Турмановна. – Об уровне квалификации персонала можно судить по личности, возглавляющей наше медучреждение. Главный врач больницы – Донбай Абылай Абдужаппарулы – врач высшей категории по специальности «общая хирургия». И вторая присвоенная ему категория – по специальности «общественное здравоохранение/социальная гигиена и организация здравоохранения».

Посмотрите на его послужной список. Клинический ординатор в центре трансплантации печени в НИИ Н. Склифосовского в Москве (2009-2010 гг.). Казахский гуманитарно-юридический университет — магистратура МВА (2013-2015 гг.). Обладатель гранта международной стажировки по трансплантации печени, гепатобилиарной хирургии и онкологии в госпитале Сеульского национального университета Южной Кореи, г. Сеул (2014, 2015, 2016 гг.).

Абылай Донбай внедряет в Шымкенте инновационные технологии в сфере хирургии и развитии трансплантологии.

На сегодня в городской клинической больнице №1 успешно проводятся операции по трансплантации почек и печени. Кроме того, в целях развития медицинского туризма успешно завершена трансплантация почки 20 иностранным гражданам из Германии, Австрии, Канады, Израиля, Румынии.

В 2019 году трансплантологи городской клинической больницы №1 во главе с Абылаем Донбаем сделали операцию по трансплантации печени за 5 часов 48 минут и обновили рекорд Казахстана! Наш главврач успешно провел 285 трансплантаций почки и 26 трансплантаций печени. Когда во главе больницы хирург такого уровня, его коллеги могут рассчитывать как минимум на понимание своих профессиональных вопросов и задач».

Нейрохирургической службой городской клинической больницы №1 руководит Еркин Жумагулович Медетов.

Это врач первой категории по специальности «нейрохирургия (взрослая, детская)». В 2020 году ему присуждена ученая степень доктора философии (PHD). В 2008 году Еркин Жумагулович окончил интернатуру по специальности «лечебное дело» в МКТУ им. Х. А. Ясави. В 2014 году завершил учебу в резидентуре по специальности «нейрохирургия, в том числе детская».

Еркин Жумагулович прошел повышение квалификации в научном центре нейрохирургии в размере 216 часов по циклу «Эндоваскулярная нейрохирургия с курсом нейроанатомии и неврологии. Модуль 2».

В 2009 году Еркин Медетов получил удостоверение о переподготовке по специальности «нейрохирургия» и имеет удостоверение переподготовки по специальности «общественное здравоохранение». В 2022 году он повысил свою квалификацию в Соединенных Штатах Америки.

Нейрохирургическим центром ГКБ №1 заведует Марат Абдурашитович Кульмирзаев.

Врач первой категории по специальности «нейрохирургия (взрослая, детская)».

В 2008 году Марат Абдурашитович окончил интернатуру по специальности «педиатрия» в медицинском центре «Астана». В 2015 году завершил учебу резидентуры по специальности «нейрохирургия, в том числе детская».

Прошел повышение квалификации в научном центре нейрохирургии в размере 216 часов по циклу «Эндоваскулярная нейрохирургия с курсом нейроанатомии и неврологии. Модуль 2».

В 2018 году Марат Кульмирзаев участвовал в семинаре на тему «Нейрохирургия» в Малайзии, а в 2018-ом получил сертификат по специальности «нейрохирургия» в Турции. Имеет также сертификат «Нейрохирургия» по обучению в Японии. В 2022 году повысил свою квалификацию в Индии.

В отделении экстренной гинекологии работает врач Серик Акпарович Утегенов.

В 2014 году он окончил интернатуру по специальности «общая медицина» в Казахстанском национальном медицинском университете им.

С. Асфендиярова. В медицинском университете «Астана» завершил учебу резидентуры по специальности «акушерство и гинекология, в том числе детская». Серик Акпарович прошел повышение квалификации в НАО «Медицинский университет Семей» на тему «Триаж пациентов по степени тяжести неотложного состояния».

В нейрохирургическом центре больницы работает врач Нуржан Бауржанович Борыкбаев.

Это врач первой категории по специальности «нейрохирургия (взрослая, детская)». Повышал свою квалификацию в таких странах, как Корея, Германия, Турция, Австрия, США.

И эти специалисты ежедневно, а кто-то и круглосуточно, посменно работают в операционных ГКП №1, спасая драгоценное здоровье пациентов.

Вся их профессиональная деятельность – образец того, что на врача, тем более хирурга, невозможно выучиться только за пять или семь лет. Нет! Это постоянная, перманентная учеба, осваивание новых методов лечения.

Ночь. Скорая. Консилиум

Вот лишь один, но очень характерный случай из практики городской клинической больницы №1. На днях в три часа ночи машина скорой доставила в приемное отделение молодую женщину. Несчастную от боли сложило пополам. Внутреннее кровотечение, сильная острая боль внизу живота… Женщина и сопровождавший ее муж терялись в догадках. Что с ней происходит? Казалось, ничто не предвещало беды…

Действия врачей были следующими: дежурный гинеколог осмотрела пациентку, сделали УЗИ, но картинка была не ясной, не однозначной. Врач пригласила хирурга из отделения экстренной гинекологии. Им оказался Серик Утегенов. На таком экстренном консилиуме врачи еще раз внимательно со всех сторон осмотрели пациентку на УЗИ. И тут Серик Акпарович заметил разрыв кисты.

Однозначно – разрыв кисты правого яичника. Отсюда и кровотечение, как же сразу не заметили… Пациентку с таким диагнозом тотчас увезли в операционную. Оперировал сам хирург Утегенов. Был применен метод лапароскопии. Операция прошла успешно, жизнь пациентки была спасена. И все это благодаря грамотным и оперативным действиям хирурга. Замечу, очень молодого.

Разумеется, возникло желание побеседовать с врачом, услышать от него рекомендации женщинам, как не довести свой организм до подобного состояния?

– Серик Акпарович, что такое киста яичника, как она развивается?

– Киста яичника представляет собой доброкачественное образование в виде пузыря с жидким содержимым внутри («киста» в переводе с греческого означает «пузырь»). Это заболевание характерно для женщин репродуктивного возраста. Киста яичников, как и многие другие гинекологические заболевания, нередко развивается без симптомов, и обнаружить ее самостоятельно не представляется возможным. Поэтому всем женщинам рекомендуется регулярно раз в полгода посещать врача-гинеколога и проводить плановое ультразвуковое исследование (УЗИ) органов малого таза.

– А откуда она берется?

– К образованию кисты приводят либо гормональные нарушения, либо воспалительные заболевания. Киста яичника может развиваться как бессимптомно, так и с признаками, которые несложно заметить (боль внизу живота, сбои в менструациях, набор веса).

Формирование кисты яичника происходит у 7% половозрелых женщин, в том числе после менопаузы. Появление этой патологии связано с менструальным циклом и не зависит от возраста и здоровья женщины, поэтому логично, что после менопаузы киста яичника – очень редкое явление. Кстати, кисты, появляющиеся из-за приема препаратов, стимулирующих работу яичников, несмотря на большое количество, проходят за несколько менструальных циклов без последствий.

– Каковы симптомы?

– Обычно киста яичника не дает о себе знать и уменьшается до полного исчезновения за несколько месячных циклов. Ее можно обнаружить с помощью УЗИ органов малого таза. И все же, если у женщины есть такие симптомы, как боли внизу живота, подчас очень сильные и острые; тяжесть, давление в области таза; затяжные боли во время менструаций; нерегулярный месячный цикл; тошнота, рвотные позывы после интенсивных тренировок или полового акта; давление во время опорожнения мочевого пузыря или прямой кишки; боли во влагалище, сопровождающиеся кровяными выделениями, то уже есть повод насторожиться и записаться на прием к своему участковому гинекологу.

А если у женщины к тому же температура свыше 380C; слабость и головокружение; обильные выделения во время менструации; увеличение объема живота; рост волос на лице по мужскому типу; сильная жажда с обильным мочеиспусканием; ненормальное артериальное давление; неконтролируемая потеря веса; прощупываемое уплотнение в брюшной полости, то к гинекологу ей надо бежать немедленно.

– Что может привести к повреждению кисты яичника?

– К сведению, по-научному разрыв кисты называется апоплексия. В большинстве случаев разрыв новообразования спровоцирован действиями самих пациенток. Это чрезмерная физическая нагрузка; поднятие больших грузов и тяжестей; слишком активный половой контакт; различные ушибы и травмы живота.

А также послужить причинами к разрыву новообразования на яичнике могут различные воспалительные процессы в органах малого таза. Из-за таких заболеваний стенка фолликула истончается, что приводит к нарушению ее целостности. Кроме того, риск этой патологии возрастает у тех женщин, которые страдают от гормональных всплесков и изменений. Еще в группу риска входят пациентки с плохой свертываемостью крови.

– Что делать, если киста лопнула?

– Разрыв кисты опасен тем, что содержащийся в ее полости секрет проникает в брюшную полость. Это может стать причиной развития перитонита и создать реальную угрозу жизни пациентки. Поэтому при первых же признаках патологии следует обратиться к врачу, а лучше сразу вызвать скорую.

– Не раз слышала, как та или иная женщина принимала решение забеременеть, «чтобы киста рассосалась». Это так? И можно ли забеременеть при кисте яичника?

– Пожалуй, да. Беременность способствует быстрейшему исчезновению патологии. Или скажу так: детородная функция женщины не нарушается из-за появления функциональной кисты яичника. И все же риск есть. Проблема состоит в перекручивании ножки кисты и разрыве кисты вследствие давления и роста плода. Чтобы избежать таких случаев, нужно обязательно проходить обследование у гинеколога перед тем, как забеременеть.

– А как удаляют кисту?

– Мы применяем лапароскопию – это современный метод хирургии. Операция проводится через три отверстия в брюшной полости размером 0,5-1,5 см. Операция делается при помощи лапароскопа (телескопическая трубка с видеокамерой и холодным светом). Кстати, после лапароскопии 85% пациенток, лечащих таким образом бесплодие, беременеют в первый же год после операции.

– Каким должен быть рацион питания после лапароскопии?

– Поскольку яичники находятся в непосредственной близости с кишечником, от благополучия желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) зависит и их состояние. Поэтому употребляемая в первые три месяца пища должна содержать больше клетчатки, которая улучшает перистальтику и нормализует уровень глюкозы. Поэтому от употребления жирных, жареных, очень острых и соленых блюд следует воздержаться. Такая пища слишком трудно усваивается, к тому же сильно раздражает слизистые оболочки ЖКТ.

Особым требованием к режиму питания после лапароскопии является запрет приема алкогольных напитков любых видов на полтора месяца. Диета состоит в том, чтобы употреблять легкие для пищеварительного тракта продукты (овощи, фрукты, вареное или тушеное диетическое мясо) маленькими порциями 10-12 раз в день. При заживлении внутренних ран организму очень помогут полные витаминов свежевыжатые соки, нежирные кефир и молоко, каши из злаков.

Фарида Шарафутдинова