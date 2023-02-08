Бомба замедленного действия, или Что надо знать об аневризме аорты?

Хотите хорошую новость? Получайте! Врачи отделения сосудистой хирургии Туркестанской областной клинической больницы, руководит которым Александр Геннадьевич Рыжков, сделали уже две успешные хирургические операции по удалению аневризмы аорты.

Это значит, что наши хирурги и далее повышают свое мастерство, а пациентам, страдающим этим заболеванием, в обозримом будущем не надо будет ехать за спасением в Астану или Алматы. Кардинально решить проблему помогут в Шымкенте.

Да, цифра пока скромная – всего-то две операции, но за этим будущее. Понять и оценить важность этого неординарного события поможет хирург отделения сосудистой хирургии Туркестанской ОКБ Жандос Танирбергенов.

– Жандос Кусанович, что это такое аневризма аорты?

– Начнем, пожалуй, с напоминания о том, что такое аорта. Аорта – это главный артериальный сосуд в организме человека, представляющий полую трубку, через которую сердце перекачивает кровь. Аорта начинается от левого желудочка сердца, идет вдоль позвоночника вниз и на уровне четвертого поясничного позвонка ветвится на общие подвздошные артерии, питающие тазовые органы и нижние конечности. То есть от аорты отходят главные артериальные стволы, кровоснабжающие все органы нашего тела. Именно по этой причине любое заболевание аорты может закончиться летально.

Непарная мышца нашего организма – диафрагма – делит аорту на две части: грудную и брюшную. Соответственно этим сегментам различают аневризму грудной аорты и брюшной аорты (95% от всех случаев).

Аневризма аорты – это аномальная выпуклость, возникающая на стенках артерии. Стенки артерий достаточно толстые и прочные. Мышечные волокна, из которых они состоят, позволяют выдерживать интенсивное давление крови. Но и здесь есть слабые участки, в которых давление крови вызывает распирание этого участка, таким образом, формируется аневризма.

Аневризмой, то есть расширением стенок аорты, называют состояние, предшествующее разрыву кровеносного сосуда. Человек, страдающий этим недугом, рискует жизнью ежесекундно, так как истонченные стенки, чуть ли не дыры в аорте, неминуемо влекут за собой скорый (в течение 1-3 минут) летальный исход…

Образно говоря, аневризма представляет собой аневризматический мешок, сдавливающий близлежащие ткани.

– Сейчас Вы сказали об аневризме грудной и брюшной аорты. А где еще может возникнуть аневризма?

– Есть еще аневризма сосудов головного мозга и аневризма сердца.

– Отчего возникает эта патология? И как она диагностируется?

– Эта патология связана со слабостью стенок сосудов. Под действием тока крови они истончаются и в какой-то момент просто лопаются. Целостность стенок сосудов очень часто повреждается в результате возрастных изменений, а также таких заболеваний, как сифилис и сахарный диабет. В целом же причины формирования аневризмы до конца еще не выяснены.

Аневризма аорты диагностируется зачастую случайно, пациент обращается к врачу совершенно по другому поводу. К примеру, делает УЗИ брюшной полости или других органов, и тут обнаруживается аневризма. Компьютерная томография позволяет точно и детально увидеть наличие аневризмы аорты. Для уточнения диагноза применяют ангиографию – исследование с помощью контраста. Это позволяет более точно определить наличие проблемы, размеры и локализацию аневризмы. Нередко используют и МРТ.

– И все же, что провоцирует аневризму аорты? У кого она чаще всего диагностируется – у женщин или мужчин?

– Начну с ответа на второй вопрос: чаще всего аневризма выявляется у мужчин. Факторами риска этого заболевания являются зрелый возраст, табакокурение, атеросклероз (особенно в коронарных и сонных артериях), гипертоническая болезнь, ожирение, наследственность.

– Человек может сам нащупать у себя этот аневризматический «мешок»?

– Полный человек – вряд ли, а худощавый – вполне. Коварство болезни в том, что заболевания аорты могут часто не сопровождаться какими-либо клиническими проявлениями. При постановке диагноза у 75% пациентов отсутствуют какие-либо жалобы.

И все же существует ряд симптомов аневризмы аорты, на которые необходимо обращать внимание. Прежде всего, это болевой синдром. Если человек чувствует ломящую, резкую или пульсирующую боль в груди или животе, то, с большой долей вероятности, можно подозревать аневризму аорты. Более того, эта боль может распространяться в область спины, поясницы, ягодиц, паха или в нижние конечности. Это опасно разрывом расширенного сосуда.

Если хотите большей детализации, то запоминайте. У аневризмы грудной аорты и брюшной аорты есть отличия. Аневризма грудной аорты проявляется в связи с тем, что расширенный сосуд начинает сдавливать соседние органы. Могут появиться глубокая боль в грудной клетке, одышка, охриплость голоса, кровохарканье, сухой кашель, боль при глотании.

При аневризме брюшной аорты больные описывают боль, дискомфорт, пульсацию в животе, чувство перенасыщения после приема пищи.

– Жандос Кусанович, в чем основная опасность аневризмы аорты?

– Самая главная опасность аневризмы, что она может внезапно разорваться. Нередко это заканчивается летальным исходом. Аневризма аорты входит в десятку самых опасных заболеваний. Из-за нее ушли из жизни ученый Альберт Эйнштейн, писатель Эрих Мария Ремарк, политик Шарль де Голль, актер Андрей Миронов, певец Евгений Белоусов. Ни один из них до последней минуты не подозревал, что носит в себе эту болезнь с работающим часовым механизмом.

Если человек выжил и не погиб при разрыве аневризмы аорты, то осложнения будут крайне серьезными: могут отмечаться повреждения цент-

ральной нервной системы, а может развиться геморрагический инсульт.

Плохо и то, что возможны рецидивы, причем совершенно неожиданные. При рецидивах чаще всего происходит кровоизлияние в мозг.

– Лечится ли аневризма аорты?

– Нет. Здесь показано только хирургическое вмешательство. Это открытая полостная операция. Больного в ходе операции мы полностью переводим на «автономку», то есть искусственное кровообращение. Делаем резекцию аорты: удаляем «мешок», а участок аорты с аневризмой заменяем протезом. Искусственный сосуд, вшиваемый вместо измененного участка аорты, обладает хорошей биологической совместимостью и может существовать в организме неограниченное время.

– Сколько длились операции, которые Вы провели вместе с коллегами?

– В среднем не менее пяти часов. Это действительно очень высокотехнологичные операции. Их проведение потребовало от нас, хирургов, высочайшего профессионализма и виртуозного владения техникой. Говорю об этом без ложной скромности.

– Еще вопрос, быть может, не совсем корректный. Сколько лет проживет пациент после такой операции?

– Прогноз на выживаемость в каждом случае устанавливается индивидуально. Здесь надо учитывать многое: пол, возраст, поведенческие привычки (отказался ли человек от вредных привычек или нет), образ жизни, сопутствующие заболевания. По статистике, после операции в течение пяти лет выживают 75-85% прооперированных, 10 лет – 35-50%. Согласитесь, это прекрасная альтернатива мгновенной смерти, когда больной не дожил даже до операции.

– Будьте добры, дайте общие рекомендации землякам, как избежать возникновения аневризмы?

– Эти советы универсальны. Бережнее относитесь к своему организму. Не стоит увлекаться экстремальными видами спорта – это не наш стиль жизни. Избегайте травм. Не таскайте тяжести. Держите на контроле уровень холестерина, сахара в крови, не курите.

Большая часть случаев развития аневризмы аорты – до 80% – вызвана атеросклерозом сосудов. Важно знать, что отказ от курения, ограничение жирной пищи и алкоголя, физическая активность – все вместе это профилактика атеросклероза, она становится одновременно и предупреждением аневризмы аорты.

Следите за артериальным давлением. После 50 лет регулярно делайте УЗИ сосудов.

– Что дает УЗИ?

– При ультразвуковом исследовании можно обнаружить аневризму даже в том случае, когда опасного расширения сосудов еще нет, но оно вот-вот появится.

– Нужен ли рентген?

– Да, при брюшной аневризме рентгенография весьма информативна, поскольку она хорошо просматривается за счет оседания кальция на стенках сосуда. Более детальные исследования – компьютерную и магнитно-резонансную томографию – проводят после УЗИ. Они позволяют определить стратегию дальнейшего лечения.

– Подведите итоги беседы.

– Если у вас выявлена аневризма аорты, и она протекает бессимптомно, не прогрессирует, то лечение может ограничиться постоянным наблюдением и консультациями сосудистого хирурга. Плюс сопутствующий контроль рентгеновских исследований.

Если у вас или вашего близкого человека аневризма аорты прогрессирует, к примеру, увеличивается более чем на 5 мм за последние

6 месяцев, то в таких случаях однозначно показано хирургическое лечение.

– Благодарю Вас за такое подробное разъяснение темы.

Справочно: Отделение сосудистой хирургии Туркестанской областной клинической больницы рассчитано на 34 койки. Имеется свой операционный блок, представленный двумя залами, которые оснащены необходимым инструментарием для проведения операционных вмешательств.

В отделении оказывают медицинскую помощь в рамках ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) и ГОБМП (гарантийный объем бесплатной медицинской помощи). Отделение в режиме плановой и экстренной госпитализации функционирует круглосуточно.

Сотрудники отделения – высококвалифицированные врачи, имеющие большой опыт лечения различных заболеваний магистральных сосудов, которые прошли специализацию в лучших центрах мира (Россия, США, государства Западной Европы).

Функции отделения: экстренная помощь пациентам с заболеваниями сосудов и травмами по линии санитарной авиации.

Ежегодно выполняется более 1000 операций больным с различными сосудистыми заболеваниями.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА