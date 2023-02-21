Грудь росла стремительно. Девочке-подростку удалили опухоль в Шымкенте

Врачи городской детской клинической больницы в Шымкенте столкнулись с нетипичной ситуацией. За помощью к ним обратилась 14-летняя девочка, у которой одна грудь значительно отличалась размером.

Диагностика показала опухоль в груди размером в 9 см. Понадобилось оперативное вмешательство. С участием заместителя главного врача городской детской клинической больницы по хирургической службе Ержана Байдуллаева, заведующего отделением окногематологии Жениса Жаркынбековича, анестезиолога-реаниматолога Бауыржана Альменова, пациентке была проведена операция по удалению опухоли в молочной железе. Врачи говорят, что сложная операция прошла успешно.

«По результатам гистологии ткани взятой на операции, не выявлено листовидной фиброаденомы, атипичных клеток. Фиброаденома выявляется у 4-5 девочек на 1000 девочек в возрасте 10-18 лет. Образования до 2 см лечат без операции. Так как у этой пациентки размер опухоли был 9 см, мы сделали операцию и удалили опухоль», — говорит заведующий отделением окногематологии Женис Жаркынбекович.

На сегодняшний день состояние пациентки после операции удовлетворительное, говорят врачи. Девочку уже выписали домой.