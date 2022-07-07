Как будут отмечать Курбан Айт в Шымкенте

После двух лет карантинных ограничений, жители Шымкента смогут отметить Курбан Айт в офлайн формате.

В этом году первый день праздника приходится на субботу, девятое июля. Этот день мусульмане начнут с утренней молитвы. Айт-намаз пройдет во всех городских мечетях в 6:40 утра.

В Курбан айт мусульмане приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Наилучший день для жертвоприношения — это первый день праздника.

Бакдаулет Абдрахманов, главный имам г.Шымкента:

«При выборе скота всегда смотрите на ветеринарные требования. Сейчас много разных болезней у животных, в том числе и сибирская язва. В этом году жертвоприношения пройдут в онлайн и офлайн формате. Люди, которые живут в частных домах, могут провести обряд в своем дворе. А живущие в многоэтажках, на скотном рынке. Скот должен резать верующий человек».

Желающие совершить онлайн жертвоприношение могут через сайт qurban2022.kz выбрать жертвенное животное и перевести необходимую сумму на указанные реквизиты. Деньги могут пожертвовать один или семь человек вскладчину. Нуждающиеся могут, напротив, подать заявку на получение жертвенного мяса, на этом же сайте.

Мухамеджан Естемиров, заместитель главного имама г.Шымкента:

«Мы и в этом году решили запустить сайт qurban2022.kz, в основном люди, которые живут в многоэтажках не могут позволить себе жертвоприношения, еще и сложно найти скот для этого. Поэтому, мы вместе с акиматом Шымкента решили открыть место, где можно будет резать животных. Там будут все санитарно-эпидемиологические требования. Там и животные пройдут отбор, к тому же там будут соблюдены все требования шариата. Оттуда для сайта мы будем отправлять всех животных. Там и офлайн люди могут приносить жетвоприношения по адресу — убойных цех в жилом массиве Бозарык».

Бакдаулет Абдрахманов, главный имам г.Шымкента:

«Жертвенное мясо нужно разделить на три части: одну — раздать родственникам, либо соседям, одну оставить себе, третью — отдать нуждающимся».

В нашей стране первый день Курбан-айта считается выходным праздничным днем. Но выходной день не переносится, поэтому казахстанцы смогут отдохнуть только 1 день — в субботу.