Как будут работать ЦОНы Шымкента 6 и 9 июля

Представляем вашему вниманию график работы ЦОНов и автоЦОНов города в предстоящие праздники.

6 июля ЦОНы и автоЦОНы в южном мегаполисе не будут работать в связи с Днем столицы.

9 июля в связи с Курбан айтом будет закрыт дежурный ЦОН.

И не забывайте, что через портал электронного правительства eGov.kz вы можете получить госуслуги онлайн даже в праздничные и выходные дни. А также через приложение «ЦОН», телеграм-бот EgovKzBot2.0, мобильное приложение Egovmobile, и банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank.