Как снизить преступность в Шымкенте. Об этом говорили в прокуратуре — прогнозы благоприятные, но расслабляться нельзя.

Растет количество преступлений, таких как киберпреступность, кражи и мошенничество. А причина в том, что плохо прогнозируют криминогенную ситуацию. По словам представителей надзорного органа, чаще всего власти только констатируют факты.

На вопросы отвечает Индира Сейткасимова главный научный сотрудник академии правоохранительных органов при ген. прокуратуре РК.

«И СНОВА ПРО ЧЕРНЫЙ ЯНВАРЬ»

Cобытия, которые произошли в январе этого года, шымкентцы, впрочем, как и все казахстанцы, запомнят надолго. Начались беспорядки, конкретики никакой, людей и город надо было спасать. Мирный митинг перерос в жуткий хаос.

«Одна из причин январской трагедии, тогда не смогли придумать и предупредить влияние извне. В первую очередь, это гос органы! Правоохранительные органы должны предупреждать и знать заранее, к какой трагедии может привести та или иная ситуация«, — говорит Индира Сейткасимова, главный научный сотрудник академии правоохранительных органов при ген. прокуратуре РК.

НАВЕСТИ ЧИСТКУ

Как остановить преступность? По словам экспрета, в первую очередь порядок и чистку нужно навести в правоохранительной системе, сделать так, чтобы коррупционные риски были минимальные, а еще лучше, чтобы их не было вовсе. Выход есть! Всё, что есть в наше время, необходимо использовать с умом! Упор надо сделать на молодежь.

«Чиновники должны усилить идеологическую работу! Только тогда будет результат! Первый шаг уже сделан! В надзорном органе презентовали проект по работе с населением, контроль будут вести и за правоохранительными органами. План снизить преступность, представить сложно — но возможно«, — сказала Индира Сейткасимова главный научный сотрудник академии правоохранительных органов при ген. прокуратуре РК.

УПОР НА МОЛОДЕЖЬ

По словам Индиры Сейткасимовой, упор нужно делать на молодежь, а главное слышать молодых. Дать им шанс развиваться и творить, но помогать добиваться благих целей, это главная задача.

«Я считаю, что цифровизация это оружие и его нужно правильно использовать, это самое современное оружие. Все гос органы должны сделать упор на молодежь и цифровизацию, это важно«,- сказала Индира Сейткасимова, главный научный сотрудник академии правоохранительных органов при ген. прокуратуре РК.

Исключить коррупцию можно, но сложно! А как будут с этим страшным пороком власти, покажет время.