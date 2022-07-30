Календарь для августейших особ…

Август – очень хлопотный и затратный месяц, я бы его сравнила с декабрем.

Это месяц, когда надо многое успеть сделать и купить: позагорать, отдохнуть, вырастить, собрать, закатать (в банки), дочитать с детьми заданное в школе на лето, собрать их в школу, институт, успеть созвониться, повидаться и т. д. Опять же, надо быть в курсе грядущих событий. Давайте посмотрим на наш традиционный календарь предстоящего месяца, который начнется с понедельника. Не забыли, здесь очень много шуточных дат, но есть и серьезные. Итак…

1 августа – День памяти воинов, погибших в годы Первой мировой войны, День бумажных салфеток, День уважения к родителям, День подруги, Всемирный день борьбы с раком легких, Международный день алопеции (облысения), Международный флешмоб женственности, День человека-паука, День клоуна, День приютских собак, День горчицы, День кремового пирога с малиной, Всемирный день скаутского галстука, Международный день вина «Альбариньо».

2 августа – Ильин день, День ВДВ (День воздушно-десантных войск), День рождения почтового ящика, День сидения на подоконниках, День сестры, День дружбы, День кукол, День книжки-раскраски, День сэндвич-мороженого.

3 августа – День арбуза, День поцелуев с зеркалом, День кучки орехов.

4 августа – День качания на качелях, День рождения шампанского, День одинокой работающей женщины, День белого вина, Ночь вне дома, День заветного сундучка, День печенья с шоколадной крошкой, День спелеолога. 230 лет Перси Биш Шелли (1792-1822), английскому поэту романтического жанра. 160 лет со дня рождения Сергея Николаевича Трубецкого, князя, общественного деятеля, первого выборного ректора Московского университета.

5 августа – Международный день светофора, праздник Почаевской иконы Божией Матери, День нижнего белья, День распрямившегося штопора, День разглядывания горизонта, День «Работай как собака», День устриц. 100 лет со дня рождения Талгата Якубековича Бегельдинова – советского летчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза, участника Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, генерал-майора авиации Казахстана.

6 августа – Международный день «Врачи мира за мир», Международный день пива, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, католическое Преображение Господне, День свежего дыхания, День огненной воды, День грибного дождя, День шевеления пальцами ног. Исполняется ровно 90 лет со дня учреждения в 1932 году международного Венецианского кинофестиваля.

7 августа – День железнодорожника, День работников транспорта в Казахстане, День собирания звезд, Праздник холостяка, День профессионального оратора, День маяка, День малины в креме.

8 августа – Международный день альпинизма, День рождения холодильника, Международный день офтальмологии, Всемирный день кошек, Международный день бесконечности, День «Счастье случается», День тульского пряника, День боулинга, День цуккини.

9 августа – Международный день коренных народов мира, День воздушных поцелуев, Пантелеймон Целитель, День защиты леса от пожара, День книголюбов, День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки.

10 августа – День Абая, учрежден в честь дня рождения Абая Кунанбаева, казахского писателя, поэта, просветителя, переводчика, День попутного ветра, Международный день биодизельного топлива. День лени, День «Побалуйте свою собаку», День долгих проводов, День благодарности группе Duran Duran». 110 лет Жоржу Амаду, бразильскому писателю, политическому и общественному деятелю.

11 августа – Рождество святителя Николая Чудотворца, День сына и дочери, День полета на воздушном шарике, День игры на песке, День святой Клары – покровительницы телевидения, День малинового торта, День президентской шутки, День «мусорной еды».

12 августа – Международный день молодежи, День встреченного рассвета, Всемирный день слонов, День персонального компьютера, День среднего ребенка, День виниловой пластинки, День жульена.

13 августа – Международный день левшей, День встреч, Евдокимов день, День шумящих ракушек, День бифштекса из вырезки.

14 августа – День строителя, День физкультурника, Медовый Спас, День финансовой осведомленности, День фруктового мороженого, Всемирный день ящерицы, День выгула черепахи, Праздник воспаленного воображения, День рождения португальской корриды.

15 августа – День спорта в Казахстане, День археолога, День рождения телефонного приветствия «Алло», День памяти Виктора Цоя, Вознесение Девы Марии, День пчел, День расслабления, День неудач, Праздник сладких огурцов, Международный день геокешинга (игра по нахождению тайников), День лимонного пирога с безе.

16 августа – День памяти Элвиса Пресли, День Джокера, День основания Международной академии астронавтики, День чуда-своими-руками, День рома, День рассказывания анекдотов, День американских горок, День малинового варенья.

17 августа – День благодарности черным котам, День проснувшихся улиток, День лысых ежиков, День ванильного заварного крема. Исполняется 80 лет со дня рождения Муслима Магомаева (1942-2008), певца, народного артиста СССР.

18 августа – День пограничника в Казахстане, День общего языка, День географа, День топора, Международный день вина «Пино-нуар», День смеющихся ангелов, День интуитивной прозорливости.

19 августа – Преображение Господне, Всемирный день гуманитарной помощи, Яблочный Спас, День рождения русской тельняшки, Всемирный день фотографии, День картофеля, День филателии (День почтовой марки), День превращения в бабочку, Международный день орангутана, День врача китайской медицины, День горячей и острой пищи.

20 августа – День рождения Чебурашки, Всемирный день лени, Всемирный день комара, День лимонада, День музыкальных шкатулок. 90 лет писателю Василию Аксенову.

21 августа – День спорта в Казахстане, Всемирный день бездомных животных, День сбора диких трав, Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, Международный день без косметики и макияжа.

22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, День растительного молока, День дубовой бочки, День «Съешь персик», День «Будь ангелом», День «Отведите свою кошку к ветеринару», Всемирный день риса джолоф, День катания по радуге. Исполняется 160 лет французскому композитору Клоду Дебюсси.

23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, День виноградарства и виноделия, День бисквита, День недорогих авиабилетов, День полета божьих коровок, День «Скачи, как ветер».

24 августа – День рождения картофельных чипсов, День валяния в стоге сена, День жажды, День ножа, День вафель, День персикового пирога, День извержения Везувия, Международный день странной музыки.

25 августа – День рождения консервной банки, День лазанья по деревьям, День рождения операционной системы Linux, День «Поцелуемся и помиримся», День гардероба секонд-хенд.

26 августа – День устраивания секретиков, День почитания иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец», День туалетной бумаги, День женщины-вебмастера, День собак, Праздник тринадцатой кошки, День вишневого эскимо, День музыкальной йоги, Битва томатов – Испания.

27 августа – День кино, День нефти, День любителей бананов, Праздник пролетающих облаков, День ленточек и бубенчиков, День «Просто так», День запеченного крема. Кстати, в Великобритании в этот день отмечается День бургера, а в Украине – День сала.

28 августа – День шахтера, Успение Пресвятой Богородицы, День мечты, День красного вина, День надутых губ, День запрокидывания головы, День вишневых слоек.

29 августа – Ореховый Спас, День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, Международный день действий против ядерных испытаний, День рождения мотоцикла, День дальнобойщика, Праздник перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, День гуляний по крышам, День лимонного сока, Международная ночь летучих мышей, День бархатных туфелек.

30 августа – День Конституции Республики Казахстан, Международный день жертв насильственных исчезновений, День рождения электрического пылесоса, День доставленных посылок, Международный день вина «Каберне Совиньон», День топлес, День пляжа, День Франкенштейна, Профессиональный праздник Дедов Морозов, День рождения компакт-кассеты, День поджаренного зефира.

31 августа – День блога, День борьбы с провалами в памяти, Праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всецарица», Международный день осведомленности о передозировке, День cвахи, День любви к судебным адвокатам, День смеси из сухофруктов и орехов, День лошади, День шепота травы. 150 лет со дня рождения балерины Матильды Кшесинской (1872-1971).

К сведению кадровиков и бухгалтеров: постановлением Правительства РК от 6 октября 2021 года «О переносе дней отдыха в 2022 году» утвержден перенос дней отдыха с субботы 27 августа 2022 года на понедельник 29 августа 2022 года. Значит, отдыхаем три дня подряд – 28, 29 и 30 августа. Это те, кто на пятидневке.

Вот такой он, месяц август – все еще жаркий, по-прежнему пыльный и, как всегда, изобильный. Не забыли про три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. Запасайтесь.

Календарь августа листала

Фарида Шарафутдинова