Камеры «Сергек» выписали штрафы за несуществующие нарушения водителям Шымкента

Социальный опрос, опубликованный на странице OTYRAR выявил массу проблем, с которыми столкнулись автолюбители Шымкента. Как оказалось, в городе камеры «Сергек» выписывали штрафы за несуществующие нарушения.

Все началось с одного письма, где житель города пожаловался депутату маслихата на уведомление, где штраф был выписан якобы за превышение скорости. Мужчина утверждал, что знак ограничения скорости стоял 60 км, но камеры зафиксировали нарушение при фактической скорости в 55 км в час.

После этого, по инициативе депутата маслихата Айгерим Джумакуловой, в редакцию поступили десятки жалоб. Водители мегаполиса присылали в редакцию свои «письма счастья» и фото-видео-материалы, доказывающие, что водителям действительно выписывались штрафы необоснованно.

«К нам обращаются люди с жалобами на необоснованные штрафы, мы обратились во все инстанции. Люди не могут понять, почему приходят такие штрафы, знак показывает одно, а по нарушениям приходит другая скорость ограничения. Эта ситуация беспокоит жителей и мы решили в этом разобраться совместно с адвокатом Евгением Яворским«,- сказала Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Как оказалось, подобные нарушения в работе камер «Сергек» имели место быть с апреля месяца. Один из пострадавших, Асылкерим Калдыбеков показывает уведомления, где указано что он превысил скорость на одном участке дороги аж 4 раза.

«На знак 60, я проехал 55 или 52 км.в час. Итак, три раза в районе 55 км. Если так разобраться, я не нарушал скорость 60 км в час, при этом там стоит знак 60, а потом уже антирадар мне показал 40. Получается что я нарушил, как мне быть?«, — рассказал Асылкерим Калдыбеков житель г. Шымкента.

За ответами мы прямиком направились в Департамент полиции Шымкента. Правоохранители согласились, что с 7 по 9 апреля 2022 года, на самом деле были сбои в работе системы. И если человек, который получил штраф напишет заявление, деньги ему вернут, либо штраф спишут.

«Касательно тех, кто обратился с заявлением, были нарушения со стороны фирмы, которая оказывает услуги. Итак, с 7 апреля по 9 были сбои. Все, кто получил штрафы в этот промежуток времени могут написать заявление и получить обратно деньги и убрать штрафы»,- сказал Максат Апентаев, старший инспектор ДП г. Шымкента.

Сказано- сделано. Герой нашего материала Асылкерим Калдыбаев написал заявление. Только вот денег за штрафы ему не отдали, равно как и не списали нарушения. А поток жалоб от несогласных со штрафами горожан не прекращался еще продолжительное время. Тем временем, адвокат Евгений Яворский советует обращаться во все инстанции.

«Почему из-за сбоя системы люди должны куда-то идти, почему должны что-то заполнять? Если полиция считает что был сбой, значит пусть они сами устраняют. Итак, если человек не согласен со штрафом, нужно идти во все инстанции. Что касается нарушений, поступают жалобы на знаки дорожные. Если система 2gis показывает 40, то знак показывает 60. Кому верить?«, — говорит Евгений Яворский.

Как и кто исправит ситуацию пока не ясно. Вопрос необоснованных штрафов и главное процесс их списания буквально повис в воздухе. Теперь Асылкерим Калдыбаев намерен искать справедливости в суде.