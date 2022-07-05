Крупный пожар на Алаколе: сгорели 4 базы отдыха

Минувшей ночью на побережье Алаколя вспыхнул крупный пожар. Огнем было уничтожено 4 базы отдыха, пострадали 7 человек, сообщает OTYRAR.

Пожар начался 4 июля в 23:20 на базе отдыха в Урджарском районе. Из-за сильного ветра огонь мгновенно распространялся от одного деревянного дома к другому. По информации агентства «Казинформ», горели базы отдыха «Айгерим», «Жибек жолы», «Жумагазы», ​​«Керуен». Отдыхающие самостоятельно их покинули.

Причины возгорания пока неизвестны. Преварительная площадь составила 3000 кв. м. Пожар тушили совместными усилиями- сотрудники ДЧС, местные жители, туристы. Потушить полностью пожар удалось лишь к 6 утра. Об этом сообщили в ДЧС ВКО.

«Совместными усилиями пожарных ДЧС ВКО, местных исполнительных органов, сотрудников полиции и населения пожар ликвидирован в 05 часов 40 минут 5 июля. На месте пожара задействовано 186 человек и 29 единиц техники от МИО, ДЧС ВКО, ДП, Тарбагатайского национального парка и ДЧС Алматинской области. За медицинской помощью обратились 7 человек, после осмотра и оказания первой помощи в госпитализации не нуждались»,- сообщили в ДЧС ВКО.

Алаколь является одним из самых популярных туристических направлений страны. Туда ежегодно съезжаются тысячи казахстанцев со всех регионов. Тем, кто приобрел путевки на побережье, стоит заранее разузнать — не пострадала ли выбранная база отдыха при пожаре.