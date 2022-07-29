Медицинская наука на юге Казахстана: давно была, сегодня ее нет, а будет ли?

Вы заметили, что в последние годы мы все реже в своей речи применяем слово «наука»? Давно не слышно словосочетания «достижения отечественных ученых», «научные, революционные разработки ученых Казахстана». Возможно, они есть, но это наверняка единичные случаи. Нет у нас в этом направлении системы.

Нет у нас ни одного лауреата Нобелевской премии в области физики, химии, физиологии или медицины. Справедливости ради стоит отметить, что нет этих лауреатов и в области экономических наук, литературы и «мира во всем мире».

Про медицинскую науку вообще сказать нечего. Возможно, у нас нет ее вообще.

Разумеется, в нашей стране и в Шымкенте, в частности, оказывается пациентам высокотехнологичная медицинская помощь с использованием сложных и уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники. Но, согласитесь, все это зарубежные методики, разработки. Слава Богу, что они применяются и у нас.

Но ведь так было не всегда. А главное – так не должно быть далее, в стране должна развиваться научная мысль, должны создаваться научные школы, и наши ученые должны творить и делать свои научные открытия.

Впрочем, они и делают это, но… далеко за пределами Казахстана.

С одним из таких ученых, уроженцем Южного Казахстана, представителем Новой Европейской хирургической академии, доктором медицинских наук, адъюнкт-профессором МФТИ, академиком Российской академии естествознания Оспаном Абдрахмановичем Мынбаевым редакция РАБАТа вас и познакомит.

Визитная карточка

Признаться, перечень его регалий огромен, остановимся на самых значимых. Это важно, чтоб понять высочайший уровень компетенций нашего ученого земляка.

Мынбаев Оспан Абдрахманович – доктор медицинских наук (РФ), мастер медико-фармацевтических наук и Doctor in de Medische Wetenschappen (Belgium). Адъюнкт-профессор и главный научный сотрудник лаборатории физиологии человека школы-факультета биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (МФТИ, Национального исследовательского университета). Является представителем Новой Европейской хирургической академии (NESA, Berlin) в РФ, профессором-лектором МФТИ, Индекс Хирша adscientificindex.com-20; Scopus-17; Web of Science-15; Scholar.google.ru 20/ i10index 32; Elibrary.ru 20; РНИЦ 20.

Оспан Мынбаев – ученик академиков Владимира Кулакова и Лейлы Адамян. Будучи аспирантом, организовал экспериментальную хирургическую лабораторию в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии (ныне – имени акад. В. Кулакова) и самостоятельно выполнял научные исследования, организовав тесное сотрудничество с Всесоюзным научным центром хирургии (ныне – им. академика Б. Петровского), МГУ им. М. Ломоносова и Всесоюзным центром перевязочных, шовных и полимерных материалов НИИ хирургии им. А. Вишневского. После окончания аспирантуры сразу был зачислен в докторантуру.

В Бельгии, выполняя научные исследования и обучая специалистов в международном центре хирургии, О. Мынбаев прошел обучение на межуниверситетских курсах и защитил диссертацию на соискание ученой степени мастера медико-фармацевтических наук (msc medpharm), выполнив работу по метастазированию рака в области операционных травм в лаборатории экспериментальной канцерологии, департамента морфологии и лаборатории радиационной фармакологии Гентского университета совместно с подразделениями Брюссельского свободного университета. По совокупности научных работ Оспану Мынбаеву министерством образования и науки Бельгии была присуждена академическая степень Doctor in de medische wetenschappen.

Научные работы Оспана Мынбаева получили международную известность и отмечены многочисленными научными наградами: приз Рауля Палмера европейского общества гинекологов-эндоскопистов (Португалия, 2001), приз Джереми Хофмана американской ассоциации гинекологов-лапароскопистов (США, 2001), приз американского общества репродуктивной медицины (США, 2006), мультидисциплинарный приз международного общества хирургов-лапароскопистов (Sls, Endo-EXPO, 2006, Boston, США) и так далее.

Активный член многочисленных международных медицинских научно-практических и инновационных сообществ, победитель конкурса стартапов МФТИ/2017-2018 и активный участник ряда международных научных проектов и приглашенный лектор Болонского университета. Оспан Мынбаев принимает активное участие в международных научно-образовательных мероприятиях в качестве соорганизатора, модератора, председателя секции и члена организационных и международных научных комитетов, а также приглашенного спикера и так далее.

Оспан Мынбаев в соавторстве с академиками РАН В. Кулаковым и Л. Адамян издал научные монографии «Послеоперационные спайки: этиология, патогенез, профилактика», «Оперативная гинекология – хирургические энергии», которые являются настольной книгой практических врачей хирургов и гинекологов. Оспан Мынбаев опубликовал более 150 работ в журналах Scientific Reports, Lancet, NEJM, Fertility & Sterility, Gastrointestinal Endoscopy (GIE) и многих других журналах из списка Web of Science и Scopus.

Имеет три патента Российской Федерации, в том числе действующий «Система обучения и оценки выполнения медицинским персоналом инъекционных и хирургических минимально-инвазивных процедур».

Оспан Мынбаев принимает активное участие в международных научно-образовательных мероприятиях в качестве соорганизатора, модератора, председателя секций и члена организационных и международных научных комитетов, приглашенного спикера. Выполняет общественную работу в качестве амбассадора международного сообщества по организации конгрессов.

Имеет опыт работы с компаниями «Гедеон Рихтер» (Hungary), «Тева» (Israel), Newport Pharmaceuticals International (Costa Rica) и другими.

В числе заслуг профессора Оспана Мынбаева – аналитический обзор о вредности бесконтрольного использования иммуномодуляторов, сделанный на основе изучения фармацевтического рынка РФ при отсутствии данных клинических испытаний с позиции доказательной медицины. Он смог убедить руководителей фармкомпаний в нецелесообразности данного сегмента фармацевтического рынка. При этом были даже угрозы в адрес Оспана Мынбаева, поскольку компании теряли рынок сбыта.

Профессор Мынбаев ведет борьбу с варварскими методами хирургического лечения больных, когда лжеученые-врачи в угоду производителя электрохирургического аппарата разработали методику прижигания поверхности раны на матке после кесарева сечения, которую агрессивно рекламировали. При этом данную методику поддерживали известные профессора и академики РАН. Что опять-таки потребовало смелости выступить против, доказывая очевидное! Им разработан робот-тренажер для косметологов и пластических хирургов с работающим прототипом.

Оспаном Мынбаевым проводится разработка уникального хирургического сшивающего инструмента, способного совершить революцию в хирургии, коренным образом поменять работу хирурга в операционной, унифицировав технику выполнения операции при обычных открытых или лапаротомных, эндоскопических/лапароскопических и робот-ассистируемых вмешательствах. Данный инструмент изменит современную хирургию, объединив манипуляционные приемы всех трех хирургических технологий или подходов. Аналогов в мире нет, поэтому мировой лидер по хирургическому оборудованию и инструментам компания «Карл Шторц» подписала Nda и готова к сотрудничеству в плане инвестиций, но после получения прототипа. В данный момент ученый работает над подготовкой прототипа.

Профессором Оспаном Мынбаевым разработан прототип макета сердечно-сосудистой системы с ритмичным биением сердца, аналогичной человеческой, с возможностью создания наглядной модели различных сердечно-сосудистых заболеваний. Работающий прототип существует. При небольшом финансировании можно создать продукт для наглядного обучения студентов и школьников. Сотрудники и руководители профильных НИИ и кафедр университетов очень заинтересованы в приобретении данного продукта.

Состоится ли возвращение

– Какими судьбами на Родине?

– Работая в России, в западноевропейских странах, никогда не упускал из вида состояние дел в здравоохранении, медицине, успехи моих коллег в Казахстане. Не раз получал приглашения работать в родной стране. Сотрудничал, но эпизодически.

Так, 15 лет назад мною был проведен системный анализ медико-биологической науки, систем здравоохранения и образования Казахстана. Тогда впервые на постсоветском пространстве были подняты вопросы коррупции при покупке дорогостоящего медицинского оборудования и другие проблемы здравоохранения и медицинской науки. По-видимому, поднятый нами тогда вопрос о необходимости противовеса Минздраву пытались решить вливанием огромных средств в университет в Астане, ставший притчей во языцех у зарубежных ученых. Говорили: «Хотите заработать легкие деньги, съездите в Казахстан!» Не могу судить о результатах, но тогда вложили огромные средства, чтобы пиарить человека, ставшего позором казахского народа.

Думаю, необходимо удалить из названий всех учебных и научных заведений имя этого человека, чтобы молодое поколение не ассоциировало пути развития Казахстана с именем, не заслуживающим упоминания. Поскольку этот человек ассоциируется с казнокрадством, коррупцией, выведением народного богатства из страны и обнищанием народа. Развитие страны возможно, если мы сбросим тот коррупционный мусор, имеющий корни во всех системах. Такое мнение у многих моих коллег из различных отраслей здравоохранения и медико-биологических наук, с которыми я встречался в течение последних трех месяцев. Осталось еще много препон на различных уровнях бюрократической системы, препятствующих реализации прогрессивных идей и программ.

Последние преобразования в Казахстане, Указы Президента страны К. Токаева вселили в меня энтузиазм и надежду. Имею в виду постановления Правительства о необходимости тесного сотрудничества университетов, научно-исследовательских институтов с руководством областей и профильными управлениями для поднятия научного потенциала Республики Казахстан с привлечением зарубежных ученых-новаторов и специалистов-экспертов из различных отраслей науки и техники, – сказал Оспан Абдрахманович.

– Вы вернулись с какой-то конкретной идеей, предложением?

– Конечно же, нами – международной группой ученых и экспертов – подготовлен проект международной кооперации с тесным сотрудничеством практических врачей региона, студентов и сотрудников медицинских факультетов вузов Южного Казахстана с университетами и научными центрами Европы, США, Канады, Израиля, Китая, РФ и других стран.

– В чем заключается этот проект?

– Проект «тесного сотрудничества» заключается в непосредственном общении молодых специалистов и практических врачей Южного Казахстана с маститыми учеными, представляющими известные университеты, научные центры и институты из многих развитых стран Евросоюза, Северной Америки, Азии и Ближнего Востока с высокими технологиями и достижениями в области медико-биологических наук.

Всемирно известные ученые и эксперты в качестве приглашенных профессоров будут читать курсы лекций, проведут мастер-классы с тем, чтобы повысить количество высококвалифицированных специалистов и результативность научных работ молодых ученых. На этих мастер-классах наших молодых специалистов научат внедрять в практическое здравоохранение последние достижения медико-биологической науки и цифровых технологий. Здесь, в Южном Казахстане, отсутствует научно-исследовательский центр или институт медико-биологического профиля.

– Вы ведь уже проводили в Казахстане подобные семинары, конференции…

– Да, в 2015 и в мае 2022 года в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмета Ясави мы организовывали такие мероприятия. В 2015 году студенты университета и практические врачи Южно-Казахстанской области в течение недели слушали лекции знаменитых ученых из различных областей медицинской науки и участвовали в мастер-классах, представленных авторами новых методов, одновременно в Шымкенте и Туркестане. Практические врачи из Туркестанской области до сих пор рассказывают мне, как им помог авторский мастер-класс, выполненный профессором Майклом Штарком и другими всемирно известными экспертами, особенно в понимании нюансов техники выполнения хирургических вмешательств при кесаревом сечении рожениц.

– Эта методика у нас укоренилась?

– Увы, в то время этот научно-практический проект не заинтересовал руководителей органов управления здравоохранением ЮКО. В последующем он был реализован в ряде африканских стран.

По этой же причине другой международный проект по актуальной проблеме Южного Казахстана (по профилактике рака шейки матки) был в дальнейшем реализован в Западном Казахстане с положительными результатами для жителей этого региона, защитой PhD-диссертации активного участника проекта и публикациями в журналах с высоким импакт-фактором. Ряд научно-практических проектов, подготовленных для Казахстана, был в последующем реализован в Российской Федерации и других странах.

– Жаль, что и это упущено нашим здравоохранением. Какую идею вы пытаетесь реализовать сегодня?

– Это проект организации международного и межуниверситетского научно-исследовательского и образовательного центра или института. Он основан на использовании СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ медицинских учреждений и вузов всего Южного Казахстана с минимальными финансовыми вложениями.

– Какая проблема будет точно изучаться в этом научном центре?

– Не секрет, что наш регион с его климатогеографическим положением и различными негативными факторами представляет собой уникальную модель для комплексного изучения вредных факторов и их влияния на среду обитания животного и растительного мира и на здоровье человека. В то же время регион является густонаселенным по сравнению с остальными областями Казахстана, и в нем существуют огромные проблемы как в системе здравоохранения, так и образования. Поэтому проект нуждается в финансировании на начальном этапе, а в последующем вероятна возможность перехода на полное самофинансирование.

– Вы отметили, что намерены использовать существующие ресурсы медучреждений всей Туркестанской области.

– В июне текущего года мы провели предварительный анализ существующих материально-технических баз медико-биологического кластера Туркестанской области и города Шымкента. К примеру, анализ материальной базы и человеческого потенциала медико-биологического кластера Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Ясави в городе Туркестане показал плачевное состояние этого университета. Там есть еще некоторые нюансы. Думаю, их возможно исправить.

– Что вы предлагаете?

– Назрела острая необходимость межуниверситетской координирующей структуры в области медико-биологических наук в этом регионе.

Международный, межуниверситетский, научно-образовательный центр может быть создан как головная координирующая структура медико-биологического кластера Южного Казахстана с координацией научно-исследовательских и образовательных программ всех существующих вузов и других учебных заведений по подготовке кадров для здравоохранения, медико-биологического кластера и естествознания (life sciences) трех областей (Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской) с внедрением достижений новых технологий в медицинские учреждения этого региона.

– Как это будет выглядеть на практике?

– Будет создана тесная взаимосвязь с учреждениями здравоохранения региона на всех уровнях (областной, районный и участковый). Делается это для оказания научно-методической помощи практическим врачам, внедрения специализированных цифровых технологий в их ежедневную практическую работу, стандартизации лечебно-диагностических процедур, цифровизации архивных материалов и мониторирования больных в процессе лечения и после хирургических и терапевтических мер. В результате появится возможность разработки персонализированного подхода к лечению и профилактике заболеваний в зависимости от влияния тех или иных факторов окружающей среды на здоровье жителей Южного Казахстана.

У наших практических врачей появится возможность выполнения сложных хирургических вмешательств и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на местах вместе с приглашенными известными в мире экспертами.

Местные врачи-практики будут включаться в научные проекты, у них появится реальная перспектива поступать в дальнейшем в магистратуру и докторантуру. Это даст нам возможность готовить научные кадры по целевому направлению.

– А к нам захотят приехать зарубежные врачи?

– Я, как представитель международной команды, заявляю: при создании условий для работы мои коллеги смогли бы организовать международную кооперацию медицинских учреждений Южного Казахстана со многими университетами и научными центрами Европы, США, Канады, Израиля, Китая и других стран.

На днях я обратился с письмом к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, в котором выразил надежду, что с его помощью международный, межуниверситетский научно-исследовательский и образовательный центр или институт в Южном Казахстане будет создан.

Копии этого письма вручены министру здравоохранения РК, акиму Туркестанской области и акиму города Шымкента.

– Каковы цели создания международного межуниверситетского научно-исследовательского и образовательного института практической медицины и естествознания в Южном Казахстане?

– Их несколько.

Первая – организация тесного международного сотрудничества между медицинскими организациями Южного Казахстана с зарубежными партнерами для инициирования фундаментальных теоретических и клинико-экспериментальных трансляционных исследований для изучения состояния здоровья жителей региона с учетом факторов риска окружающей среды, разработки персонализированного подхода к лечению и профилактике заболеваний в зависимости от влияния тех или иных факторов окружающей среды на здоровье жителей Южного Казахстана. При этом студенты и сотрудники вузов привлекаются в различные тематические проекты по мере развертывания международного сотрудничества.

Вторая цель – объединение деятельности профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, студентов всех ступеней университета (бакалавров, магистров и докторантов, интернов, клинических ординаторов), а также приглашенных ученых и практических врачей для выполнения высокоэффективной научно-исследовательской работы в области медицины, здравоохранения, образования, живых систем и естествознания.

Третья цель – интенсификация образовательной деятельности университета. Сделано это будет путем разработки инновационных лечебно-диагностических, превентивных и образовательных продуктов с их коммерциализацией в области медицины, здравоохранения, а также образовательных процессах в вузах, общеобразовательных школах и постдипломном непрерывном профессиональном образовании практических врачей и среднего медицинского персонала.

Четвертая цель – создание «структур» коллективного пользования, обычно их называют «центрами». Смысл заключается в совместном использовании дорогостоящего лабораторного или диагностического оборудования различными медицинскими организациями, в том числе вузами. В этом случае не будет простоя дорогостоящего оборудования, в то же время чем больше работы, тем больше возможностей приглашать, нанимать и подготавливать высококвалифицированные кадры на месте.

Пятая цель – просветительская. Объединение усилий сотрудников университета, органов здравоохранения, представительств медицинских и фармацевтических компаний для проведения образовательных и санитарно-просветительных работ среди населения с помощью издания научно-популярных журналов и листовок, а также привлечения средств массовой информации.

Шестое – создание условий для коммерциализации инновационных продуктов, разработанных сотрудниками университета или совместно с другими учреждениями.

Седьмое – проведение различных мероприятий, направленных на широкое освещение актуальных проблем здравоохранения, организации ежегодных акций к определенным датам (день защиты материнства и детства, день борьбы против СПИДа, наркомании, туберкулеза и рака шейки матки и т. д.) с целью сбора средств и пожертвований для создания фондов для определенных конкретных целей (например, оказания помощи тяжело больным детям и другим нуждающимся).

– Готовясь к встрече с вами, в интернете я задала поиск «Наука в Казахстане». Нашла чахлую заметку в «Википедии». В перечне из 61 научной организации Казахстана не нашлось ни одной ни в Шымкенте, ни в Туркестанской области, ни в Таразе. Все в Алматы, Нур-Султане, Караганде, Степногорске, Усть-Каменогорске. Но ведь так было не всегда! Мой отец и его коллеги трудились в прославленном КазНИИ каракулеводства. Сколько научных открытий, новых сортов каракуля было выведено учеными этого института!

Другой ярчайший пример из вашей области медицины: на весь Союз гремела барокамера больницы Турмахана Орынбаева! Ведь это же самая что ни на есть наука!

– Да, в 80-е годы Чимкент стал первым городом в Средней Азии и Казахстане, где была построена и введена в эксплуатацию многоместная барокамера с использованием гипербарической оксигенации. Этот метод по-прежнему применяется в комплексной терапии различных заболеваний: при болезнях сердца, легких, печени, желудка, почек, сосудов, при которых, как правило, снижено содержание кислорода в организме больного. Барокамера дала возможность проводить самые сложные хирургические операции, с которыми сложно справиться в обычных условиях. В барокамере поднимается давление, соответственно, возрастает концентрация жидкого кислорода, который свободно проникает в клетки организма и творит чудо. Здесь речь не идет о методе гипербарической оксигенации, а я хотел отметить, что в нашем городе был создан уникальный многокамерный комплекс, не имеющий аналогов в мире.

Я был научным консультантом у ученика Турмахана Орынбаева – известного в регионе акушера-гинеколога В.И. Гаврикова. Валерий Иванович принимал роды у женщин с патологиями беременности в этой барокамере и выполнял операции кесарева сечения. Еще в 90-е годы в Москве он защитил кандидатскую диссертацию по этой теме. Во время защиты московские светила слушали его, открыв от изумления рты. Здесь было применение достижений науки и техники (технологии) на практике, так называемая «трансляционная медицина» в нынешнее время! А теперь, к сожалению, нет…

Турмахан Орынбаев не ограничился землей, свою стационарную барокамеру «Чимкент-МТ» он установил в самолете Ан-2М санавиации. Если бы и эта идея реализовалась до конца, то это позволило бы оказывать экстренную медицинскую помощь уже в небе, при транспортировке в больницу. В такой помощи нуждались тяжелые пациенты с отдаленных чабанских пастбищ, геологи. В общем, всем таким нуждающимся можно было ее оказывать уже в воздухе.

– Да, вдохновляющий пример.

– Сегодня мир изменился. Невозможно просто вариться в собственном соку. Необходимы интеграция, обмен мнениями, освоение новых методик. Произошла конвергенция, взаимное проникновение наук, внедряются специализированные цифровые технологии. Объединяются технические и технологические возможности, создаются математические модели различных физиологических и патологических состояний и так далее.

– В начале беседы вы затронули тему местных патологий. Как их можно выявлять, бороться, лечить?

– К этой задаче необходимо привлекать практических врачей, научных работников (экологов, химиков, биологов и т. д.), сотрудников и студентов всех вузов Южного Казахстана.

Необходимо изучить статистику заболеваемости в ретроспективе и выявить изменения частоты развития тех или иных заболеваний в каждом районе, населенном пункте в хронологическом порядке. Стоит организовать выездные врачебные бригады для проведения углубленного медицинского осмотра коренных жителей всех возрастов в районах с наличием вредных факторов окружающей среды. И эти вредные факторы надо изучить вместе с учеными экологами, биологами, химиками. Далее – провести сравнительный анализ состояния здоровья жителей разных районов с учетом наличия или отсутствия вредных факторов окружающей среды.

– При таком подходе какие органы должны быть «под прицелом» ученых?

– Все легко уязвимые к различным воздействиям или изменениям внешней и внутренней среды анатомические структуры, органы и системы, прежде всего железистые структуры (щитовидная железа, молочные железы, надпочечники, поджелудочная железа, шейка матки, предстательная железа), женские и мужские половые органы (яичники, яички), а также кожа, суставы, как таргетные органы, подверженные воздействию вредных факторов.

Будут изучаться системы: сердечно-сосудистая, дыхательная, иммунная, пищеварительная, костная, нервная (головной и спинной мозг), а также органы чувств (зрение, слух, обоняние).

Будет проводиться оценка функциональной состоятельности систем и органов, проведем изучение психики жителей.

…Я был на встрече министра здравоохранения РК Ажар Гиният с жителями города Шымкента. Убежден, большинство вопросов жителей к министру и не возникло бы, если бы был создан международный, межуниверситетский, научно-образовательный центр. Он мог бы стать головной координирующей структурой медико-биологического кластера Южного Казахстана.

– Желаю, чтобы задуманное вами поскорее реализовалось и не где-то там, а здесь, на вашей исторической Родине – в Южном Казахстане.

Фарида Шарафутдинова