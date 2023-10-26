Выявлять редкие и сложные заболевания в Шымкенте стало легче

В лаборатории шымкентского диагностического центра запущен новый аналитический аппарат. Теперь в центре будет проведена редкая проба для выявления сложных заболеваний.

Это автоматическое устройство будут использовать для диагностики здоровья пациента через исследование крови. В лаборатории, работающей по системе международных стандартов, проводится более 350 видов анализов. Особенностью Диагностического центра в Шымкенте является то, что здесь проводится тестовая проверка по выявлению редких и сложных видов заболеваний.

«У нас также проводятся редкие виды анализа. В частности, гематологическая, биохимическая, общеклиническая, молекулярная, генетическая, аллергологическая, гормональная панель онкологическая панель, маркеры диабета, маркеры остеопороза маркеры сердца, гельминтозные инвазии, есть диагностика инфекции В целом, лаборатория идет на опережение с пополнением новых аппаратов», — рассказала заведующая лабораторией диагностического центра Нурсулу Бердиярова.

Медицинский центр оказывает широкий спектр консультативно-диагностических услуг. Лабораторные обследования здесь проводятся бесплатно для жителей города в рамках медицинского страхования. Для этого пациенту необходимо направление из местной поликлиники.

Лаборатория диагностического центра городского управления здравоохранения стала одной из лучших в стране. Это медицинское учреждение было отмечено в номинации «лучшая лаборатория» на республиканском форуме в Астане в сентябре этого года.