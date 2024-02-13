Пешком сквозь буран прошли шымкентские медики, чтобы принять роды

Сотрудники скорой помощи Толебийского района ночью пешком добрались до точки вызова и приняли роды, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 8 января в отдаленном селе Алатау. Из-за бурана машина скорой помощи не смогла доехать до адреса, и медикам пришлось добираться до точки вызова пешком.

Ситуация усугубилась еще и тем, что в доме, откуда поступил вызов, из-за непогоды отключился свет.

Медицинские работники поняли, что они не смогут своевременно доставить женщину, у которой начались схватки, в роддом, и в домашних условиях приняли у нее роды при свете мобильного телефона.

Роженицу и ребенка доставили в Ленгерскую городскую больницу. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось спасти жизнь ребенку и его матери.

Сотрудники Толебийского районного пункта скорой помощи №12, которые выезжали на вызов ночью в метель: Ербол Сартаев, Асан Алтаев, Нуржан Пернебек. Несмотря на непогоду, мед. сотрудники оказали помощь и приняли роды.