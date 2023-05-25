Ажар Гиният посетила Всемирную ассамблею здравоохранения в Женеве

В Женеве проходит 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

Во главе с казахстанской делегацией в сессии принимает участие Министр здравоохранения РК Ажар Гиният. Делегации из более 190 государств-членов ВОЗ, обсуждают вопросы охраны глобального здоровья и важную роль в этом — развитие первичной медико-санитарной помощи.

Ажар Гиният, министр здравоохранения РК:

«Представители 194 стран обобщили уроки, извлеченные из борьбы с пандемией, и обсудили борьбу с инфекционными заболеваниями, усиление иммунопрофилактики и другие направления здравоохранения. Это и охрана здоровья матери и ребенка, профилактика таких грозных заболеваний, как туберкулез, СПИД и многие другие проблемы глобального здравоохранения и пути их решений».

В своей речи глава казахстанского Минздрава сообщила о проведении в октябре 2023 года в Астане Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи посвященной 45-летию принятия Алма-Атинской Декларации и 5-летию принятия Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи , и 73-ей сессии Европейского регионального комитета.

Ханс Клюге, директор европейского регионального бюро ВОЗ:

«Сотрудничество между ВОЗ и Казахстаном всегда было на очень высоком уровне. За этой встречей последует 73-й Европейский Региональный комитет ВОЗ, где мы обсудим тему человеческих ресурсов в здравоохранении, устойчивость к противомикробным препаратам, план действий по здоровью мигрантов и многие другие важные темы.

Ажар Гиният отметила успехи страны в достижении Целей устойчивого развития в части снижения материнской и детской смертности. Глава ведомства отметила усилия, направленные на предупреждение и профилактику неинфекционных заболеваний, дорожно-транспортных происшествий».