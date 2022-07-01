Мурат Айтенов выступает на брифинге СЦК в Нур-Султане

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Сегодня аким Шымкента Мурат Айтенов отчитывается о проделанной работе на брифинге Службы центральных коммуникаций в столице, передает OTYRAR.

На брифинге собрались десятки журналистов республиканских тв и изданий. Глава мегаполиса начал свой отчет с поздравлений — накануне сотрудники СМИ отметили свой профессиональный праздник.

В первую очередь Мурат Айтенов рассказал о том, что бюджет третьего мегаполиса вырос с 146 млрд до 573 млрд тенге. Также он отметил показатели инвестиционного климата — в этом году в южный мегаполис было инвестировано 159 млрд тенге.

Отдельная глава его отчета была посвящена и качеству образования.

«В этом году ведется строительство 34 школ. 24 школы уже были сданы в экспулатацию — это почти 11 тысяч 700 учеников пошли в сентябре в новые школы. Что касается аварийных школ, здесь проблему решили. Количество трехсменных школ сейчас в городе 5, а было ранее 9. До 2025 года мы планируем построить в городе еще 77 школ«, — рассказал Айтенов.

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