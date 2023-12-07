Тысячу улиц осветят в Шымкенте

Акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову на брифинге в столице адресовали вопрос о проблемах освещения, передает OTYRAR.

«Город растет, появляются новые улицы, но когда идешь по ним, возникает ощущение будто находишься не в третьем мегаполисе страны, а в поселке. Некоторые улицы совсем темные, когда решится вопрос с освещением», — спрашивает журналист.

По словам акима Габита Сыздыкбекова, действительно проблема освещения в Шымкенте есть, и она сейчас приоритетная. Из более чем 4 тысяч улиц мегаполиса, освещены лишь 520. Поэтому в будущем году на установку световых систем из городского бюджета выделят в 10 раз больше денег.

«К сожалению, есть такая проблема, признаем. Поэтому мы планируем в следующем году осветить 1000 улиц. Пока так. В дальнейшем эта работа будет проводиться поэтапно», — заверил Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента.