На брифинге СЦК обсудили главные проблемы Туркестанской области

Отвечая на вопросы журналистов в Астане, Нуралхан Кушеров рассказал, как будет бороться с вызовами, которые ему бросают суровые реалии. Это, едва ли не в первую очередь, нехватка поливной воды и устаревшие канализационные сети. Подробности у наших столичных корреспондентов.

Корреспондент: Сегодня на заседании правительства стало известно, что дефицит поливной воды на юге Казахстана в следующем году может достичь 1 миллиарда кубометров. Премьер-министр в связи с этим потребовал не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов.

«Например, если хозяйству установлено 100 гектаров, и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды», — сказал Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана.

И сегодня же в столице аким Туркестанской области рассказал, как он намерен выходить из этой непростой ситуации.

«Если этой зимой будет достаточно снега и дождя, то и в соседних странах, и у нас будет достаточно воды. Но если не будет хороших осадков, мы тоже готовы», — сказал Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Готовы – это значит сократить площади влагоемких культур и засеять альтернативные. В целом на пресс-конференции в СЦК водный вопрос звучал чаще всего. В то же время пока на полях не хватает воды, жителям ряда населенных пунктов не хватает канализационных мощностей. Существующие едва справляются со своим функционалом, но чиновники не спешат строить новые. Хотя и обещают их из года в год.

«У нас есть специальный проект, подрядчик начал работы. Мы просим финансирование из республиканского бюджета, если будет полное финансирование, то скоро закончим. Если нет, будем надеяться на следующий год. Но планируем в течение нескольких лет окончить», — говорит Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Пока же рядом с наиболее густонаселенными зданиями то и дело появляются уличные либо биотуалеты. Конечно, это не красит местные пейзажи. Как не красит госслужбу поведение отдельных чиновников. Так, на днях соцсети облетел ролик с дерущимся госслужащим. Что послужило поводом для взрыва эмоций у главы управления архитектурно-строительного контроля региона, доподлинно неизвестно. Но его уже рекомендовали уволить. И аким заверил журналистов, что прислушается к мнению Совета по этике.

Драку в одном из региональных колледжей Кушеров комментировать не стал. Зато охотно ответил на вопросы об озеленении, развитии массового спорта и туризма в регионе. Последнему может поспособствовать так и не запущенный пляж, который намерены довести до ума с помощью инвестора.