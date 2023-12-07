Застройщиков жилья в Шымкенте будут контролировать по-новому

Габит Сыздыкбеков на брифинге СЦК в столице рассказал о новой схеме контроля строительных компаний, передает OTYRAR.

На вопрос журналиста о качестве жилья Габит Сыздыкбеков оветил, что в курсе всех проблем. По его словам, действительно, сданные в эксплуатацию в прошлом году некоторые многоэтажки не соответствуют современным стандартам. Сейчас с подрядчиками ведется работа, все недочеты, по возможности, устраняются. Кроме того, в этом году на средства местного бюджета ведется строительство 100 многоэтажек. Контроль за ними усилили. Теперь ход строительства будут контролировать с этапа котлована специально созданные государственные надзорные органы. По словам Габита Сыздыкбекова, сейчас в приоритете — качество возводимого жилья и сроки строительства.

«К сожалению, много вопросов вызывает качество уже построенного жилья. Сейчас мы с подрядчиками ведем работу, где-то устраняем недочеты по гарантии. Мы провели работу с подрядчиками. Теперь все строящиеся дома, надеюсь, будут качественные. Мы изменили подход, надзорные органы будут контролировать с самого начала — с этапа котлована. Надеюсь, что качество домов улучшится, это раз, и во-вторых, будем держать под контролем сроки строительства», — заявил Габит Сыздыкбеков.

К слову, вот уже несколько лет подряд в Шымкенте наблюдается строительный бум. Здесь сдают в эксплуатацию по 1 млн кв. м. жилья, это в общей сложности, считая социальное и коммерческое. В следующем году, как обещают местные власти, такие показатели будут достигаться всего за полгода.