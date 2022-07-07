На мусорный полигон жалуются жители Шымкента

В Шымкенте жители требуют навести порядок на мусорном полигоне. По словам горожан, там постоянно горят отходы.

Едкий дым окутывает ближайший микрорайон Акжар, между ним и полигоном — всего три километра, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар 24.

На мусорный полигон жители микрорайона Акжар наведываются регулярно. По их словам, здесь часто тлеет мусор и едкий дым окутывает их дома. В такие моменты дышать на улице практически нечем, жалуются горожане. Жители микрорайона Акжар живут по соседству с мусорной свалкой уже 7 лет. Люди жалуются: вместо свежего воздуха — зловоние. По словам горожан, мусор постоянно сжигают. Поэтому им приходится плотнее закрывать форточки и реже выходить на улицу.

«Последний раз возгорание получилось, мы сюда сами приезжали, в течение 5 дней они не могли тушить. Мы каждый день звонили и в экологию, и сюда. Не можем, говорит, тушить, не в силах«, — говорит Сапар Толегенов, житель микрорайона Акжар.

«Окна невозможно открыть. Особенно когда горит свалка. Аллергия выходит и дыхательные органы, у кого астма«, — говорит Хансеит Муталиев, житель микрорайона Акжар.

Ежедневно на полигон со всего города везут тонны мусора. Часть идёт на переработку, остальное грунтом закрывают. Рабочие говорят, что специально никто здесь отходы не сжигает. Во всем виновата жара.

«Здесь органический газ есть. Сами знаете, да. Всё это гнить начинает, органический газ образовывается. Когда жара, пожар быстро вспыхивает«, — говорит Ернур Айдарханов, сотрудник мусорного полигона.

Но жители уверены, что здесь надо навести порядок. Поэтому пишут жалобы во все инстанции. В мусорном вопросе попытался разобраться депутат Мажилиса Парламента Гани Ташкараев.

«На этой неделе мы поедем с хозяином полигона встретимся. Если еще раз какие то повторяться будут, думаю, такие моменты будем решать уже в штрафном порядке. Или же надо возвращать полигон тем людям, которые действительно будут смотреть за этим, чтобы не сжигалось«, — говорит Гани Ташкараев, депутат Мажилиса Парламента РК.

«У нас один полигон в городе. Весь мегаполис туда мусор выбрасывает. На 5 гектарах есть завод по сортировке мусора. Но жители правду говорят, когда отходы горят здесь дышать не возможно. Мы всю технику сразу туда отправляем, ЧС подключаем. Сейчас жара, из-за этого вспыхивает «, — говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района г. Шымкента.

В ближайшее время депутат мажилиса также намерен посетить мусороперерабатывающие заводы и в других городах. Оценить их состояние.