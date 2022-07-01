Не допустить резонасных преступлений: в Шымкенте презентовали пилотный проект

В Шымкенте прошел форум с участием акима города. На мероприятии был презентован пилотн ый проект криминологического прогноза региональной преступности о хватывающий территорию нашего города.

Второй вопрос форума — защита и поддержка бизнеса.

Количество преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, в Шымкенте увеличилось за год на 22 процента. Четверть из них закончились тяжёлыми последствиями для потерпевших. А число повторных преступлений совершённых рецидивистами Шымкента выросло почти в два раза. С целью предупреждения подобных правонарушений специалисты Генпрокуратуры и правовой статистики высказали ряд предложений.

«Во-первых, необходимо изменить идеологию борьбы с преступностью. Мы не можем устранить все причины преступления. Но мы можем установить над ними жесткий социальный контроль. Криминогенная ситуативность в регионах требует проявления объективности. Во-вторых, необходимо разработать научно обоснованную и реализуемую базу борьбы с региональной преступностью. Цифровизация здесь должна стать движущей силой», — выразил мнение прокурор г. Шымкента Габит Муханов.

На форуме был поднят и вопрос «защиты и поддержки бизнеса». По словам акима города Мурата Айтенова, поддержка предпринимателей имеет большое значение для развития города.». В этом направлении прокуратурой совместно с Агентством по противодействию коррупции и финансовому мониторингу, ведется усиленная работа по защите законных интересов субъектов предпринимательства. Особую роль здесь может сыграть и национальная палата предпринимателей «Атамекен»

«Так, в 2021 году на рассмотрение Палаты предпринимателей поступило 202 обращения по защите бизнеса, из них 60% получили положительное решение. В основном это земельные отношения, на них приходится 19,6%, санитарно-эпидемиологический надзор 14,6%, государственные закупки 14,2%, налоговая сфера 8%, транспорт и логистика 5,6%,а так же финансовый сектор естественной монополии и др. Общая сумма защищенных прав достигает 4,8 млрд тенге», — привёл цифры Адильжан Даткаев, и. о. директора Палаты предпринимателей «Атамекен» г. Шымкента«.

В ходе совместного форума местные предприниматели поделились нерешенными проблемами и получили ответы на ряд вопросов.



«Здесь магазин, здесь гостиница продаётся— на это всё ориентируются предприниматели. Чтобы не было коррупции, мы создали Геопортал. Там все открыто для жителей города в электронном формате. Каждый предприниматель знает, что здесь сейчас есть, что здесь будет. За это место они будут конкурировать и конкуренция будет прозрачной. Такая процедура в Шымкенте принимается впервые», — презентует новый проект глава Шымкента Мурат Айтенов.

В Шымкенте разработана дорожная карта по технологическому обновлению и цифровизации основных промышленных предприятий города. Усиливается и общественная безопасность — в городе установлены 7 тысяч 753 камеры видеонаблюдения. Качественным интернетом охвачены около 180 тыс. жителей Шымкента. До 2025 года население получит стопроцентный доступ к интернету — обещают городские власти.