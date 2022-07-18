Шымкентцы выбрали название пятому району города

Горожане присвоили ему историческое имя «Туран».

Данное название было согласовано на общественных слушаниях с жителями города, сообществом ветеранов, представителей молодежи и гражданским Альянсом Шымкента, передает OTYRAR.

Ранее третий мегаполис страны делился на 4 района: Абайский, Аль-Фарабийский, Енбекшинский и Каратауский. О том, что появится пятый район стало известно в конце июня на презентации генерального плана города.

Пятый район будет расположен в западной части Шымкента. Он начинается с северо-западной части города с микрорайона “Жанаталап” от пересечения улиц Ургинбай ата и Жанкелды батыра. Далее по улице Жанкелды батыра от русла реки Бадам в юго-восточном направлении огибает севернее жилой массив “Жанаталап”, жилой массив “Иглик”, микрорайон “Коргасын-2” и доходит до пересечения улицы Шардара.

Площадь пятого района будет оставлять 36,3 тыс га с населением 220,7 тысяч человек.

Название выбирали всем городом. Всего было предложено около 10 вариантов — это Бадам, Яссы, Жібек жолы, Мартобе и так далее, — проведены социальные опросы среди горожан. Таким образом 63,5 % проголосовали за имя «Туран».

Теперь следующая стадия за городской ономастикой — имя пятого района должны утвердить там, а затем направить на рассмотрение в республиканскую ономастическую комиссию, где примут уже окончательное решение.

К слову, Туран имеет особое исторически важное значение для всех тюрков мира, в частности южного населения Казахстана. В исторических надписях и редчайших рукописях Южный Туркестан назывался Тураном, что в масштабном смысле означает земля тюрков, как начало тюркской эпохи.