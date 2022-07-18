Пастух продал чужой скот на 16 млн тенге в Туркестанской области

Как сообщили в полиции, злоумышленник распродал более 230 голов мелкого рогатого скота, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель.

По словам мужчины, он доверил свой племенной скот пастуху, работающего у него на пастбище. Однако, когда потерпевший решил проверить поговолье, то не досчитался части овец.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила более 16 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Похитителем оказался житель Арысского района, которого доставили в отдел полиции. Подозреваемый с прошлого года незаконно реализовал более 230 голов мелкого рогатого скота, продавая овец по 4-5 голов, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.