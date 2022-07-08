Пенсионерку с новорожденным спасли от пожара в Шымкенте

Спасатели Шымкента эвакуировали из полыхающего огнем дома пенсионерку и новорожденного ребенка. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

В полицию по каналу 102 поступил вызов о пожаре в одном из домов, расположенном в микрорайоне Верхний Отырар.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

Огонь охватил квартиру на втором этаже. Очевидцы сообщили, что в квартирах этажами выше находится пожилая женщина с инвалидностью и новорожденный ребенок.

Стражи порядка, не раздумывая и несмотря на пылающий огонь, бросились на помощь и эвакуировали их в безопасное место.

Сейчас жизни спасенных ничего не угрожает.