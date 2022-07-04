Полицейские задержали группу браконьеров, нанесших ущерб на более 11,5 млн

Задержаны 7 человек, которые занимались незаконной ловлей рыбы на Шардаринском и Коксарайском водохранилищах.

В результате спецоперации оперативники пресекли деятельность браконьеров, промышлявших незаконной добычей рыбных ресурсов на территории трех районов области.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области полковник полиции Курманбек Сахов.

«Задержана группа браконьеров, состоящая из 7 человек, жителей Туркестанской области, один из которых ранее судимый. Члены группы, укомплектованные всем необходимым для ловли рыбы, в том числе лодками, костюмами и электроудочками, превратили добычу природных ресурсов в источник дохода. Браконьеры в ночное время выезжали на Шардаринское и Коксарайское водохранилища, где пользуясь отсутствием инспекторов природоохраны, незаконно ловили рыбу. Затем подозреваемые вывозили незаконный улов на двух автомашинах и сбывали добычу на рынках г.Шымкент. Полученную выгоду браконьеры распределяли между собой», — рассказал Курманбек Сахов.

В настоящее время доказана причастность мужчин к 3 фактам незаконной добычи рыбы, в результате которой причинен ущерб на общую сумму свыше 11,5 миллионов тенге.

При обыске по месту жительства у подозреваемых изъяты 2 автомашины, 3 лодки, 4 лодочных двигателя, 10 удочек, 6 рыболовных костюмов, 2 радиостанции и другие рыболовные принадлежности, а также более 120 рыболовных сетей и свыше 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы.

Трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных членов группы избрана мера пресечения в виде «подписки о невыезде». Следствием проводится досудебное расследование.