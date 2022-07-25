Полиция ликвидировала наркопосев крупного размера

Полицейские задержали сельчанина, который хранил наркотики и выращивал во дворе коноплю.

Сотрудники Келесского районного отдела полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022 » провели рейд и ликвидировали наркопосев.

Стражи порядка, проводившие обыск во дворе подозреваемого, обнаружили 19 ухоженных кустов, похожих на наркосодержащее растение, и свёрток с наркотическим средством растительного происхождения. Также изъято самодельное устройство из бутылки, предназначенное для употребления наркотиков. На изъятые вещественные доказательства назначили экспертизу.

Согласно заключению, общий вес наркосодержащих кустов составил около 3,5 кг. конопли, в свёртке оказалась «высушенная марихуана».

В ходе допроса житель района признался, что выращивал наркотические вещества с целью собственного употребления.

В настоящее время проводится до судебное расследование в соответствии со ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества» и ст. 296 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».