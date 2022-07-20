Счастливы втройне. В сельском округе Сарыагашского района увеличилась рождаемость

Молодая пара с дочерью в одночасье стала многодетной семьей. В Куркелесском сельском округе Сарыагашского района родил а сь тройня. Мама и малыши чуствуют себя хорошо, находятся под наблюдением врачей.

Семья Алпысбаевых в одночасье стала многодетной. Они уже воспитывали дочь, а на днях — стали родителями тройни. Крохотные малыши и мама чувствует себя не плохо, и пока за ними присматривают врачи.

“У меня есть мой врач, которая меня наблюдала, большое спасибо ей. Она делала всё чтобы они развивались здоровыми. Сейчас у нас всё хорошо. Растём, набираем вес. Первый раз делала узи, не знала что тройня. А потом, когда второй раз сделала, сказали что трое малышей. Когда я родила, у них вес был около 1200-1300 гр. Сейчас уже хорошо, вес набирают, больше 2 килограммов весят»,- вспоминает Гульнара Маметалиева, мама малышей

Аким Куркелесского сельского округа Канат Иматов пообещал родителям тройни помочь с подведением газа. Местные власти помогут и с оформлениием документов на дом.



“Эта семья уже считается многодетной, так как у них уже была одна дочь. Сейчас у них есть госакт и решение акима о выделении земли. Мы же поможем с тех.паспортом и подведением газа. Кроме того, мы вручили родителям три коляски, продукты, одежду для детей и другие необходимые вещи”, —говорит глава сельского округа

Не остались в стороне от тройного счастья и депутаты местного маслихата и сельские предприниматели. Они поздравили многодетную семью, вручив собственные подарки.

“Супруга родила в Тамерлане. Там мне сообщили, что всё прошло хорошо у нас тройня. Настроение очень хорошее. Мы очень рады”, — рассказывает отец тройняшек Айтжан Алпысбайулы

В Куркелесе, который считается самым большим сельским округом в Сарыагашском районе, количество многодетных матерей приближается к двум с половиной тысячам. 341 женщина получила золотую подвеску, 753 — обладательницы Кумыс алка. В год здесь рождаются больше 900 младенцев.