Сектор самообслуживания ЦОН Абайского района временно закрыт из-за ремонта

При этом услуги у операторов будут доступны клиентам.

Филиал госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает, что в связи с ремонтом здания ЦОН Абайского района находящийся по адресу ул. Мадели Кожа 1/16 будет частично закрыт с 19 июля. Ремонтные работы рассчитаны на 40 дней.

Из-за ремонта будет недоступен только сектор самообслуживания. Что касается остальных бумажных госуслуг, клиенты могут беспрепятственно получать их в данном отделе.ЦОН Абайского района будет работать в прежнем режиме ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00 без перерыва.

Напомним, что получить госуслуги онлайн можно через приложение «ЦОН», портал eGov.kz, телеграм-бот EgovKzBot2.0 и мобильное приложение Egovmobile.