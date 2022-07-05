Шымкентский Высший педагогический колледж: вручение дипломов

Шымкентский Высший педагогический колледж в этом году окончили 393 выпускника, 38 из них являются обладателями дипломов с отличием.

Для учебного заведения это высокий показатель, большое достижение, говорит руководство колледжа. Несколько выпускников решили продолжить обучение в высших учебных заведениях, остальные получили возможность трудоустроиться по своей специальности.

Этот день выпускники Шымкентского Высшего педагогического колледжа не забудут долго. В торжественной обстановке им вручают дипломы.

Из 393 выпускников, 38 получили диплом с отличием. 60% выпускников — педагоги, остальные — экономисты, специалисты библиотечного дела и программисты.

Мухиса Асамбаева, выпускница Шымкентского Высшего педагогического колледжа:

«Я обучалась по специальности дошкольное образование. Продолжу обучение в вузе. Параллельно будут работать в детском саду. Всегда мечтала работать с детьми, моя мечта осуществилась».

От имени руководства Шымкентского Высшего педагогического колледжа выпускникам-отличникам и активистам вручают благодарственные письма. Слова благодарности звучат и в адрес их родителей.

«Шымкентский высший педагогический колледж с 2004-го года дал путевку в большую жизнь 4 500 выпускников. Из них 13% продолжили свое образование, 85% трудоустроились по специальности«, — говорит директор Шымкентского Высшего педагогического колледжа Гульнар Ибрагимова.

Сегодняшние выпускники с уверенностью смотрят в свое будущее. Главная задача — совместить полученные знания с опытом и стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

Справочно: Shymkent высший педагогический колледж

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Высший педагогический колледж Shymkent

Лиц. № KZ35LAA00014412 выдана 25.07. 2007 г. ДКСО ККСО МОНРК

Адрес: г. Шымкент, улица 8 марта 22

Тел: 8 7252 50 51 36, 8 701 400 13 63, 8 705 376 00 77

Сайт: shym-college.edu.kz

Email: ukpk_shym@mail.ru

instagram: shym_kolledj