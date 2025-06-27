Центрально-Азиатский инновационный университет — путь в будущее

Танцы, музыка, сияющие улыбки — вручение дипломов выпускникам Центрально-Азиатского инновационного университета прошло как настоящий праздник. Торжество началось с традиционных казахских танцев, выступлений лучших ведущих и задорных песен, которые наполнили зал атмосферой радости и гордости.

Центрально-Азиатский инновационный университет г. Шымкента — это место, где рождаются амбиции, формируются сильные личности и создаётся будущее. Инновации, практикоориентированное обучение, современные технологии — всё это делает вуз по-настоящему современным и доступным.

В этом году дипломы здесь получили более 4 000 выпускников, из них 24 закончили с отличием. Университет оснащён мультимедийными аудиториями, лабораториями нового поколения и специализированными инновационными кабинетами.

Ерлан Онласынов, ректор центрально-азиатского инновационного университета г. Шымкента: «Я рад поздравить наших выпускников. Хотелось бы отметить, что центрально-азиатский институт заканчивают больше 4 тысяч выпускников. Мы гордимся своими выпускниками. В течение всего обучения мы старались давать им качественное образование, дополнительные навыки, которые им пригодятся в жизни».

По словам ректора вуза, студенты каждый год достойно представляют учебное заведение на олимпиадах, форумах и научных конференциях. Победы, красные дипломы, благодарность преподавателям — всё это подтверждение высокого уровня образования и сильной академической команды.

Раушанбек Канатов, выпускник: «Я являюсь выпускником центрально-азиатского инновационного университета. Окончил бакалавриат с красным дипломом. Покорил много вершин, исполнил поставленные задачи. Очень благодарен своим преподавателям. Преподавательский состав прекрасный. Считаю, я достойный выпускник этого университета».

Праздник завершился яркими фотографиями, объятиями и словами благодарности. Для многих этот день стал точкой старта в большую жизнь. А Центрально-Азиатский инновационный университет уже открывает свои двери новым абитуриентам.

Обучение ведётся по 30 специальностям, здесь можно получить степени бакалавра и магистра. ЦАИУ — пространство, где знания превращаются в результат.

Адрес: ул. Мадели Кожа, 137/1 (корпус академика Мардана Сапарбаева)

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