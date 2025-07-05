Университет Ташенова выпустил армию молодых профессионалов

В Шымкенте прошла церемония вручения дипломов выпускникам Университета имени Ташенова. Торжественная атмосфера, нарядные выпускники, гордые родители и преподаватели. Для 2500 студентов этот день стал особенным, они официально завершили обучение и сделали шаг во взрослую жизнь.

В этом году стены вуза покинули 2500 студентов. Среди них бакалавры и магистранты, завершившие обучение по самым разным. направлениям. Мероприятие прошло под открытым небом. Лучших выпускников наградили благодарственными письмами

Роза Отарова, выпускница: «Четыре года труда не прошли зря, я получаю красный диплом. От всей души поздравляю всех выпускников! Пусть исполнятся все мечты и цели! Желаю стать настоящими профессионалами своего дела. Спасибо!»

Преподаватели и руководство университета пожелали выпускникам успехов на профессиональном пути и выразили уверенность, что каждый из них найдёт своё место на рынке труда. Радость важного момента разделили родители и гости мероприятия

Канат Байболов, ректор университета им. Ташенова: «Это уже третий выпуск, с тех пор как университет разместился в мегаполисе. За эти четыре года дипломы получают 2500 бакалавров и почти 600 магистрантов. Сегодня мы торжественно вручаем им документы, подтверждающие полученные знания. Хочу искренне поздравить всех выпускников. Выражаю благодарность их родителям и желаю, чтобы полученное образование помогло им трудиться на благо нашей страны».

Сейчас в университете продолжается приём документов. Абитуриентов ждут не только в Шымкенте, но и в Жетысайском, Сарыагашском и Созакском районах. Через приёмные пункты можно подать документы в любой вуз Казахстана.

Айшабиби Кошеман