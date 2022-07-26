Шымкентскую школьницу наградили медалью «За отвагу на пожаре»

12-летней Ане Саворовской, вынесшей из огня братьев-близнецов во время пожара в доме, вручена награда Министерства по чрезвычайным ситуациям. Девочка награждена медалью» «За отвагу на пожаре».

Нагрудные знаки «За добросовестную службу» и благодарственные письма на торжественном собрании получили так же несколько сотрудников городского Департамента по ЧС.

Не каждый взрослый пошел бы на такой шаг, а 12-летняя Аня Саворовская не раздумывая решилась на отважный поступок. Спасая годовалых братьев-близнецов, девочка вошла в горящий дом. Руководство департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента представило школьницу к награде — медали «За отвагу на пожаре» республиканского Министерства по ЧС. На торжественную церемонию пожарные пригласили всю семью юной героини.



«Конечно, я горжусь своей дочерью. Дай бог, чтобы конечно мне приходилось гордиться своей дочерью немножечко в других сферах. Не в тушении пожаров, не в спасении детей. А так хочу выразить большую благодарность всем тем кто финансово помог, деньги нам перечислил. Кто душою за нас болел, переживал. Всем большое спасибо», — говорит Мария Саворовская, мама Ани.

Пожар произошёл 15 июля из-за короткого замыкания кондиционера в частном доме в жилом массиве Кайнарбулак. В тот день Аня присматривала за братьями, пока родители ездили за молоком. Во время пожара девочка успела вынести малышей из огня на улицу. Пожар потушили до приезда спасателей, помогли соседи. По словам мамы троих детей, трагедии удалось избежать только чудом.

В этот день Министерство по чрезвычайным ситуациям отметило наградами и отличившихся шымкентских спасателей. Четверо пожарных городского Департамента по ЧС, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, были отмечены ведомственными наградами.



«Со стороны руководства городского департамента было внесено предложение отметить действия сотрудников нашего ведомства, проявивших высокий профессионализм при выполнении пожарных и аварийно-спасательных работ. Так, приказом Министерства по ЧС награды получили 4 сотрудника. Один специалист отмечен медалью «За отличную работу в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ещё один нагрудным знаком «За вклад в развитие системы гражданской защиты» и двум сотрудникам вручены благодарственные письма «Министерства по Чрезвычайным Ситуациям», — рассказал главный специалист управления кадровой политики ДЧС г. Шымкента Нурмухамед Бостанбек.

Награждают отличившихся спасателей под аплодисменты коллег. Впрочем, сами пожарные говорят, что лучшую награду они уже получили — благодарность спасённых людей.