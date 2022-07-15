В Шымкенте годовалый ребенок утонул в домашнем бассейне

Трагедия произошла минувшей ночью в микрорайоне Кызылжар Абайского района.

Во дворе частного дома в бассейн упал и утонул мальчик 2021 года рождения, передает OTYRAR.

По предварительной версии, ребенок остался без присмотра, родителей рядом не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.

К слову, с начала июля это уже второй подобный случай. 4 июля очередной жертвой на территории частного бассейна стал 6-летний мальчик. В связи с этим, департамент по ЧС города Шымкента напоминает о мерах предосторожности!

Меры предосторожности на пляжах и в бассейнах:

* Купайтесь только на официальных пляжах и бассейнах, где есть спасатели, и во время их работы.

* Не позволяйте детям оставаться у воды ни на минуту без присмотра взрослого!

* Младенцы и дети до 5 лет склонны к утоплению из-за анатомических особенностей. Голова у них относительно тяжелая по сравнению с телом, центр тяжести выше, поэтому они могут легко утонуть в бассейне, море, ванне и т. д.

* Спасательные круги, надувные камеры создают ложное чувство безопасности. Помните, что эти устройства не обеспечивают полной защиты ребенка от риска утопления.