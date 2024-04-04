Спасатель из Туркестанской области, приехавший в СКО бороться с паводками, умер от инфаркта

Спасатель из Туркестанской области, приехавший для борьбы с паводками умер от инфаркта в СКО.
Прапорщик гражданской защиты Бекжан Балданов прибыл в Тайыншу 1 апреля в составе подразделения из Туркестанской области.
Тем же вечером ему стало плохо, и мужчину доставили в Тайыншинскую районную больницу, откуда его планировали бортом санитарной авиации доставить в госпиталь в Петропавловске.
Однако ночью 2 апреля мужчина скончался от острого инфаркта миокарда, сообщили в ДЧС Туркестанской области.
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