Книжку-раскраску создал сотрудник ДЧС Туркестанской области

Абай Сатбаев выпустил книжку-раскраску «Юный спасатель» для дошколят и детей начальных школ, передает OTYRAR.
Разукрашивая картинки, дети узнают больше о профессии спасателя, мерах безопасности, спасательных средствах и о том как проводятся аварийно-спасательные работы.
Сам автор работает специалистом отдела по ЧС Шаридаринского района ДЧС Туркестанской области. Данный проект был задуман, чтобы развить в детях чувство патриотизма и подогреть интерес к благородной профессии, говорит автор.
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