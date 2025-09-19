В Шымкенте прошла акция «Дни бесплатной юридической помощи»

В микрорайоне Сәуле города Шымкента состоялась социально значимая акция под названием «Дни бесплатной юридической помощи», организованная для повышения правовой грамотности населения и расширения доступа граждан к профессиональным юридическим услугам.

Мероприятие прошло при активном участии специалистов департамента юстиции города Шымкента, представителей местных исполнительных органов, а также квалифицированных адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и юридических консультантов.

Все они предоставляли жителям микрорайона профессиональные консультации и разъясняли нормы действующего законодательства.

Посетителям акции была оказана комплексная правовая поддержка.

Гражданам предоставлялись разъяснения по вопросам гражданского, семейного и трудового права, а также консультации по жилищным и земельным спорам.

Кроме того, участники получили информацию о порядке получения нотариальных услуг и особенностях исполнительного производства.

Специалисты подробно рассказали о правах и обязанностях сторон при заключении договоров, о порядке взыскания алиментов, а также о способах досудебного урегулирования споров.

Особое внимание уделялось вопросам, связанным с защитой прав социально уязвимых категорий населения — многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и одиноких матерей.

Для многих граждан именно эта встреча стала первым шагом на пути к решению накопившихся правовых проблем.

Всего в ходе мероприятия десятки жителей микрорайона Сәуле получили бесплатную и квалифицированную юридическую помощь.

Посетители отметили, что подобные акции позволяют оперативно получить ответы на важные для них вопросы, сэкономив время и средства, которые обычно уходят на поиск специалистов.

Организаторы подчеркнули, что проведение подобных мероприятий в Шымкенте будет продолжено на регулярной основе.

Такие акции способствуют формированию правовой культуры горожан, повышают их информированность о возможностях защиты собственных прав и свобод, а также делают юридическую помощь более доступной для всех категорий населения.