В Шымкенте прошла акция «Дни бесплатной юридической помощи»

В микрорайоне Сәуле города Шымкента состоялась социально значимая акция под названием «Дни бесплатной юридической помощи», организованная для повышения правовой грамотности населения и расширения доступа граждан к профессиональным юридическим услугам.
Мероприятие прошло при активном участии специалистов департамента юстиции города Шымкента, представителей местных исполнительных органов, а также квалифицированных адвокатов, нотариусов, частных судебных исполнителей и юридических консультантов.
Все они предоставляли жителям микрорайона профессиональные консультации и разъясняли нормы действующего законодательства.
Посетителям акции была оказана комплексная правовая поддержка.
Гражданам предоставлялись разъяснения по вопросам гражданского, семейного и трудового права, а также консультации по жилищным и земельным спорам.
Кроме того, участники получили информацию о порядке получения нотариальных услуг и особенностях исполнительного производства.
Специалисты подробно рассказали о правах и обязанностях сторон при заключении договоров, о порядке взыскания алиментов, а также о способах досудебного урегулирования споров.
Особое внимание уделялось вопросам, связанным с защитой прав социально уязвимых категорий населения — многодетных семей, пенсионеров, инвалидов и одиноких матерей.
Для многих граждан именно эта встреча стала первым шагом на пути к решению накопившихся правовых проблем.
Всего в ходе мероприятия десятки жителей микрорайона Сәуле получили бесплатную и квалифицированную юридическую помощь.
Посетители отметили, что подобные акции позволяют оперативно получить ответы на важные для них вопросы, сэкономив время и средства, которые обычно уходят на поиск специалистов.
Организаторы подчеркнули, что проведение подобных мероприятий в Шымкенте будет продолжено на регулярной основе.
Такие акции способствуют формированию правовой культуры горожан, повышают их информированность о возможностях защиты собственных прав и свобод, а также делают юридическую помощь более доступной для всех категорий населения.