Как получить бесплатную консультацию от адвоката в Шымкенте

Жалобы на злостных неплательщиков алиментов в департамент юстиции Шымкента участились.

Женщинам, которые годами не могут добиться помощи детям от бывших мужей, оказывают юридическую помощь государственные адвокаты.

Айнур Исабекова, заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента:

«К нам обратилась одна женщина с вопросом о взыскании алиментов. Здесь получается мы обеспечили адвокатом. Человек, который должен был заплатить не находился на территории Шымкента. Нашим департаментом мы не могли разрешить этот вопрос. Однако, наш юридический консультант помог составить соответствующее обращение и вышли к коллегам в другом регионе и способствовали дальнейшему развитию процесса».

Больше ста адвокатов и тысячи юридических консультантов департамента юстиции оказывают услуги бесплатно. На гарантированную государственную юридическую помощь могут рассчитывать следующие категории граждан:

физические лица по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса;

жертвы сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

физические лица по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

физические лица по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

участники Великой Отечественной войны, лицами, приравненными по льготам к участникам Великой Отечественной войны, а также ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащими срочной службы, лицами с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерам по возрасту, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

многодетные семьи по вопросам не связанным с предпринимательской деятельностью;

малообеспеченные семьи, имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, установленной в областях, городах республиканского значения, столице, по вопросам не связанным с предпринимательской деятельностью.

Бесплатными услугами адвоката можно воспользоваться один раз. Консультирование проводится по месту нахождения обратившегося. Если заявитель — человек с инвалидностью или тяжело болеет, то адвокат может приехать к нему. В этом году бесплатную юридическую помощь получили больше 7 тысяч шымкентцев.

Айнур Исабекова, заместитель руководителя департамента юстиции г.Шымкента:

«Адвокаты у нас могут осуществлять представительство интересов по всем категориям дел. А юридические консультанты будут осуществлять гарантированную государственную помощь по гражданским делам с гражданским процессуальным законодательством, а также в виде правового консультирования».

Контакты государственных адвокатов размещены на сайте Министерства юстиции www.gov.kz в разделе «документы», «единый реестр юридических консультантов», а также в системе «Е-заң көмегі». На сайте также доступна услуга по «онлайн-консультированию», которая предоставляется в форме обмена сообщениями.