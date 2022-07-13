Шымкентцы смогут получить юридическую консультацию по налогам

На заметку жителям и гостям южного мегаполиса.

14 июля 2022 года в рамках проекта «АДАЛ КОМЕК» состоится прием и консультирование граждан руководителями Управления государственных доходов Аль-Фарабийского района Б.Ашенова и Управления государственных доходов Енбекшинского района С.Темиралиева.

Если у Вас есть вопросы касательно налогов просим вас направлять их на WhatsApp номер 8747 741 76 28, а также приглашаем посетить здание «Аntikor ortalyǵy» (ул. Казыбек би,3) и получить юридическую консультацию.

Время проведения: с 16:00 до 17.30 часов