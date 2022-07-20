Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей в августе будут отдыхать 9 дней.

30 августа в стране отмечается День Конституции ― именно в этот день в 1995 году народ Казахстана на референдуме проголосовал за проект Конституции.

Ожидается перенос одного выходного дня из-за праздника.

Следовательно, казахстанцы будут отдыхать, при пятидневной рабочей неделе – с учетом переноса выходного дня, три дня подряд: 28, 29, 30 августа (воскресенье, понедельник, вторник).

При шестидневной рабочей неделе – два дня: 28, 30 августа (воскресенье, вторник).