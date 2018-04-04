В апреле казахстанцев ожидает девять выходных и 21 рабочий день. В мае будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Две субботы станут рабочими: отдых с 28 апреля и 5 мая перенесен на другие числа.
Согласно календарю праздников, размещенному на портале eGov, выходным днем считается 30 апреля. На этот день перенесен отдых с субботы, 28 апреля, которая будет рабочим днем.
Если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день. 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 29 апреля по 1 мая.
Также выходной переносится с субботы, 5 мая, на вторник, 8-е число. 7 мая отмечают День защитника Отечества а 9-го — День Победы. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня — с 6 по 9 мая.
Государственными и национальными праздниками, согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», являются праздники, отмечаемые в следующие дни:
Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
День защитника Отечества — 7 мая;
День Победы — 9 мая;
День cтолицы — 6 июля;
День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;
День Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря;
День Независимости Республики Казахстан — 16 декабря.
Кроме того, в Казахстане выходными днями считаются православный праздник Рождество Христово, ежегодно отмечаемый 7 января, и мусульманский праздник Курбан-байрам, в 2018 году выпадающий на 21 августа.