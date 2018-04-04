В апреле казахстанцев ожидает девять выходных и 21 рабочий день. В мае будет 20 рабочих дней и 11 выходных. Две субботы станут рабочими: отдых с 28 апреля и 5 мая перенесен на другие числа.

Согласно календарю праздников, размещенному на портале eGov, выходным днем считается 30 апреля. На этот день перенесен отдых с субботы, 28 апреля, которая будет рабочим днем.

Если государственный праздник выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то выходные дни продлеваются на один день. 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Таким образом, казахстанцы отдохнут с 29 апреля по 1 мая.

Также выходной переносится с субботы, 5 мая, на вторник, 8-е число. 7 мая отмечают День защитника Отечества а 9-го — День Победы. Таким образом, казахстанцы отдохнут четыре дня — с 6 по 9 мая.

Государственными и национальными праздниками, согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;

День защитника Отечества — 7 мая;

День Победы — 9 мая;

День cтолицы — 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;

День Первого Президента Республики Казахстан — 1 декабря;

День Независимости Республики Казахстан — 16 декабря.

Кроме того, в Казахстане выходными днями считаются православный праздник Рождество Христово, ежегодно отмечаемый 7 января, и мусульманский праздник Курбан-байрам, в 2018 году выпадающий на 21 августа.