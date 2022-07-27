Сверток с марихуаной носил с собой житель Шымкента

Полицейские изъяли сверток с марихуаной у нетрезвого мужчины.

В целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сотрудниками Ордабасинского районного отдела полиции проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022».

Так, в ходе отработок полицейские заподозрили в состоянии алкогольного опьянения мужчину и остановили. При проверке стражи порядка установили, что прохожим оказался житель города Шымкента.

Во время обыска сотрудники полиции изъяли у подозреваемого из кармана брюк бумажный сверток с содержимым растительного происхождения, похожего на наркотическое вещество.

Данный факт зарегистрировали по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу, в результате которой выяснилось, что наркотическим средством оказалась «высушенная марихуана». Также стражи порядка установили, что мужчина и был ранее судим за аналогичное преступление.

В отношении подозреваемого в настоящее время проводится до судебное расследование.