У шымкентцев самая маленькая зарплата и низкие траты

В Шымкенте тратятся меньше всего. Расходы на душу населения в мегаполисе составили всего 158 тысяч 200 тенге, на треть ниже, чем по всей стране.

При этом по сравнению с прошедшим годом этот показатель вырос незначительно, меньше чем на 7%.

Но, по словам экономиста Армана Байганова, это не шымкентцы такие экономные, а зарплаты у них низкие. По данным статистики, Шымкент — город с самым низким подушевым уровнем дохода. Прыгнуть выше головы и потратить больше могут пожалуй только те, кто берет кредиты, да рассрочки. По словам экономиста, сказывается то, что в городе большой наплыв жителей сельской местности без квалификации, которые не могут заработать больше, чем сейчас. Влияет и бэби-бум.

«Очень большой демографический рост в городе Шымкенте. За последние несколько лет в среднем в городе прирост населения от 3 до 4% составляет. Это тоже влияет, население быстро растет и при этом не поспевает создание рабочих мест, как таковых крупных заводов нет в Шымкенте», — говорит Арман Байганов, экономист из г.Шымкента.

По словам экономиста, в последние годы в городе выросла стоимость аренды и покупки недвижимости, цены практически сравнялись со столичными. А вот фрукты и овощи, услуги салонов красоты в цене сильно не поднялись. Специалист говорит, южный менталитет заставляет горожан тратить львиную долю своих доходов на той-бизнес, провести кудалык, беташар или кыз-узату, стоит немалых денег. На втором и третьем местах расположились траты на продукты и детей.

«На продукты и лекарства, но большинство у меня уходит на продукты вся пенсия«, — говорит жительница Шымкента.

«На детей, на одежду, на продукты питания, садик, одежда, детское питание, кружки детские», — говорит горожанка.

По словам экономиста, небольшие зарплаты не лучшим образом сказываются на бизнесе. Кинотеатры, торговые центры и другие объекты развлечений в Шымкенте пользуются не такой большой популярностью как в Алматы или Нур-Султане. Не ходят туда горожане не от нежелания, а от нехватки средств.