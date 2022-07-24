В Антикоре обсудили проблемы предпринимательства

Состоялось очередное заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета Мелес Сейтжанов, члены совета, первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Шымкент Жандос Жумабаев, представители государственных органов и бизнеса.

«Как неоднократно отмечал Глава Государства, «Поддержка предпринимательства подразумевает особое внимание к бизнесу». Основной проблемой, препятствующей росту предпринимательства, является коррупционный фактор. В целях недопущения коррупции в данной сфере Агентством сконцентрирована превентивная деятельность», — отметил Жандос Жумабаев.

Спикер также проинформировал, что для пресечения фактов неправомерного вовлечения бизнеса в орбиту уголовного преследования, Агентством разработан специальный алгоритм, который предусматривает согласование любых следственных действий, затрагивающих интересы бизнеса.

Ужесточен контроль за действиями сотрудников с целью недопущения необоснованных задержаний, обысков и других процессуальных действий в отношении предпринимателей.

На заседании Совета рассмотрены результаты внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности инспекции транспортного контроля. Отмечены риски низкого охвата контролем грузового транспорта:

только 6% транспортных средств охвачено контролем

а в сфере пассажироперевозок проверками охвачено в 4 раза больше – 129%

Также рассмотрены недостатки при использовании видеожетонов. В течении смены инспекторами фиксируется не более 1,5 часа проверочных действий.

Результаты административной практики не обеспечивают надлежащий контроль на дорогах. На одного инспектора приходится всего один адмматериал за перегруз в течении 5 рабочих смен.

Представители городской Антикоррупционной службы отметили, что транспортная отрасль – одна из важнейших, и работа в этом направлении всегда находится на контроле.

В завершение встречи первый заместитель руководителя Департамента Жандос Жумабаев отметил, что защита бизнеса является главной задачей и призвал к активному взаимодействию и сотрудничеству.