В Шымкенте прокуратура сопровождает значимые инвестиционные проекты

В Шымкенте в рамках реализации Концепции «Закон и Порядок» состоялась встреча прокурора города с представителями бизнес-сообщества. Основной целью мероприятия стало обсуждение актуальных вопросов предпринимателей и инвесторов, а также формирование надёжного и прозрачного делового климата.

По поручению главы государства органы прокуратуры оказывают сопровождение наиболее значимым инвестиционным проектам, обеспечивая их правовую защиту.

Шымкент по праву считается одним из наиболее привлекательных регионов страны для развития бизнеса: на его территории функционируют шесть индустриальных зон и одна специальная экономическая зона, что позволяет создавать новые рабочие места, расширять производство и укреплять экономический потенциал города.

В ходе встречи были подробно рассмотрены проблемные вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели и инвесторы в процессе ведения своей деятельности.

Отдельное внимание уделили вопросам трудоустройства выпускников, что имеет особое значение для развития человеческого капитала.

В рамках социальной ответственности был подписан меморандум, предусматривающий содействие в трудоустройстве детей-сирот и молодежи, оставшейся без попечения родителей.

Также обсуждались ключевые положения нового налогового кодекса, который вступает в силу в Казахстане.

Прокурор города разъяснил основные требования документа и подчеркнул важность его соблюдения всеми участниками рынка.

Инвесторы и предприниматели представили продукцию, выпускаемую на предприятиях индустриальных и специальных экономических зон Шымкента.

Это стало подтверждением активного развития производственного сектора и укрепления позиций местного бизнеса.

По итогам встречи наиболее активным инвесторам, а также сотрудникам Палаты предпринимателей были вручены благодарственные письма прокурора города Шымкента.

Завершая диалог, прокурор Габит Муканов отметил, что создание надёжного бизнес-климата невозможно без взаимного доверия.

Он подчеркнул, что органы прокуратуры заинтересованы в том, чтобы каждый предприниматель в Шымкенте чувствовал себя защищённым, а его деятельность приносила пользу и городу, и обществу.

Основная задача прокуратуры заключается в обеспечении того, чтобы любой инвестиционный проект развивался в законных, прозрачных и справедливых условиях.