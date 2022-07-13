В Шымкенте готовятся к отопительному сезону

Сотрудники Енбекшинского акимата продолжают подготовку к зимнему отопительному сезону. В эти дни специалисты проводят опрессовку многоэтажек расположенных по улице Акназархана в Цемпосёлке.

Как говорят жители домов, проблем с подачей тепла у них не было давно. Главным образом потому что к холодам они готовятся летом.

Сегодня на территории Енбекшинского района насчитывается 630 многоэтажных домов. Большая часть из них, 533 многоэтажки, подключены к центральной системе отопления. 127 домов уже прошли подготовительный период, и их жильцы могут спокойно ожидать наступление холодов.

«У нас есть 9 компаний, которые оказывают услуги по опрессовке внутридомовой системы отопления при подготовке к зиме. Мы призываем всех жильцов Енбекшинского района быстрее обратиться к поставщикам этой услуги, чтобы к отопительному сезону прийти без проблем. Объекты социального обеспечения больницы, детские сады и школы уже заканчивают подготовку систем отопления. Можно сказать, они почти готовы к приёму тепла. А свои дома жители многоэтажек должны подготовить к зиме, заключив договоры с компаниями», — рассказывает главный инспектор аппарата акима Енбекшинского района г. Шымкента Айтжан Пернебеков.

Жители дома номер 58 по улице Акназар-хана проблем с отоплением не знают давно. Каждый год они подписывают договоры с обслуживающей организацией и лишь осенью при подаче тепла узнают, что день и ночь в их подвалах работали бригады. Борис Трач уже не один год обслуживает многоэтажки и уверен, что только летом можно с уверенностью подготовиться к зимним холодам.

«Мы делаем опрессовку дома, для того чтобы при отопительном сезоне не получилось такого, что отключают 6-7 домов, есть конечно центральные задвижки которые отсекают эти дома, но чтобы такого не получилось, индивидуально проверяются задвижки. При всём при этом проверяются стояки у жильцов домов и плюс батареи, это всё — где какие мелкие утечки, мы сейчас их летом проверяем, чтобы в середине сезона не было утечки. Мы сейчас всё это проверяем. При отопительном сезоне где-то пять с половиной подача давит, я сейчас подаю намного больше, чтобы проверить идёт ли где утечка», — поясняет Борис Трач, слесарь ТОО «Нур Арыстан».

Ремонтные работы и обкатка внутридомовой отопительной системы ведутся под бдительным контролем жильцов. На это времени не жалко. Потраченные летом часы они будут с теплом вспоминать в зимние холода.

«Мы всё отремонтировали за свой счёт. В подвале поменяли всё на пластик, поставили новые задвижки. Всё что нужно было заменить, заменили ещё в мае. Вообще-то, у нас в Цемпосёлке проблем с отоплением нет уже давно. Главное начать подготовку вовремя», — считает домком Аселкул Аманжолова.

Сотрудники Енбекшинского акимата призывают жителей быстрее провести опрессовку и в случае необходимости обращаться к ним за специалистами. Подготовить отопительную систему многоэтажек к зиме, власти планируют к середине сентября.