ВОЗ признает третий пол официально

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила признать «третий пол», который не является ни мужским, ни женским. Это следует из официального заявления, опубликованного на сайте организации.

Организация приняла решение обновить руководство по учету гендерной проблематики, говорится в релизе.

«ВОЗ обновляет его в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития», — поясняется в документе.

При этом процесс пересмотра будет основываться на концепции, что «пол не ограничивается мужским или женским», и сосредоточится на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».

Первое издание аналогичного руководства появилось в 2011 году и «обеспечивало основу для устранения любых форм дискриминации в системе здравоохранения».

Третий пол или третий гендер — термин, используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или причисляются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.