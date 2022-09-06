Россия сняла запрет на экспорт сахара в Казахстан. Есть ли ограничения и какова нынешняя цена

Подешевеет ли в Казахстане сахар? Этого с нетерпением ждут казахстанские потребители.

С первого сентября Россия сняла ограничения на вывоз сахара. А значит белый песок начнут поставлять в нашу страну. Казахстанские предприниматели уже заключили контракты на закуп 14 тыс тонн сахара из соседней республики. Поставку ожидают в ближайшее время.

«Ожидается, что белый сахар восполнит дефицит на внутреннем рынке. Балансовый объем, согласованный со странами-союзниками в рамках ЕАЭС — 168 тысяч тонн. Будет ли этот объем выполнен до конца года, зависит от российских компаний-поставщиков. На сегодняшний день, между поставщиками имеется договоренность о поставке сахара в сентябре в объеме 14 тысяч тонн», — пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Ожидается, что в сентябре в казахстанские предприятия произведут 30 тысяч тонн сахара, в запасниках имеется даже чуть больше 32 тонн. Месячная потребность казахстанцев в сахаре составляет 44 тыс. тонн, так что дефицита не возникнет. Такого ажиотажа как раньше в магазинах нет. Но социальный сахар все еще продают по килограмму в руки. Стоит он 480 тенге.

«Сегодня пришел купить сахар, мы его редко едим, только к чаю, килограмма хватает«, — говорит покупатель.

На рынках и в магазинах у дома цена разнится,в одних килограмм белого песка можно купить по 560, в других на порядок дороже — по 680. Оптом — дешевле, но такого большого спроса нет.

«Две недели назад где то спал ажиотаж, раньше мешками брали, не успевали закупать. Сейчас реже берут, в мешке килограмм сахара выходит 530-540 тенге. Выгоднее«, — говорит продавец.

Цена на белый сахар разнится и от региона к региону. Так, в Алматы, в магазинах у дома, его продают и по 800 тенге за килограмм, в Караганде за этот же вес просят 540 тенге, в Костанае — 580-595 тенге за кило. Как скоро цена снизится и снизится ли вообще будет известно после первых поставок российского сахара.