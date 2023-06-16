Любителям соленьев и варенья придется раскошелиться

Любителям покупных соленьев придется раскошелиться, цены на соленые огурцы поднялись почти на 25%.

Подорожали и другие маринованные овощи, цены поднялись и на варенье. Дешевле сделать закрутки самим. Уже сейчас казахстанцы начинают закупать овощи и ягоды. Правда, люди говорят, в этом году покупают не так много.

«Цены конечно подорожали с прошлым годом очень даже подорожали, закрывать будем меньше», — говорит жительница Шымкента.

«Конечно будем, все закрывают», — говорит покупательница.

Но продавцы говорят, в прошлом году ягоды были даже дороже. И цена на сахар была на порядок выше, поэтому варенье закрывали не многие. В этом году цены ниже и люди закупаются впрок.

«В этом году все есть и подешевле, люди берут хорошо. Малина дешевле по 1,5 тысячи, в прошлом году подороже 3-,3,5 тысячи. Клубника 2 тысячи, есть по 1,5 тысячи тенге, на варенье берут», — говорит Куляпия Тортбаева, продавец.

Подешевели и овощи. Так огурцы и помидоры, по сравнению с прошлым годом, упали в цене на треть. Именно поэтому продавцы говорят — сейчас самый сезон закатывать банки на зиму. Но диетологи предупреждают, делать это нужно с умом, овощи можно предать термической обработке, а ягоды тщательно промыть.

«Можно добавить в воду яблочный уксус, на один литр чайная или столовая ложка уксуса, туда положить и оставить на час-два часа, это хорошо обрабатывает и избавит от лишних микробов», — говорит Луиза Алтынбеккызы, диетолог-нутрициолог.

При этом полезнее, говорят специалисты, замораживать ягоды, фрукты и овощи. Летняя продукция, которая росла под солнцем, в два раза полезнее тепличной, которая появляется на прилавках осенью и зимой. И при заморозке своих полезных свойств она не теряет.