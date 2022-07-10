Замначальника ДУИС Шымкента заподозрили в коррупции

В распоряжении ТК «Отырар» оказалась запись задержания заместителя начальника Департамента уголовно-исполнительной системы по Шымкенту. По инсайдерской информации, его подозревают в коррупции.

По предварительным сведениям, замначальника ДУИС подозревается в получении взятки путем вымогательства у подчиненных за общее покровительство и попустительство по службе.

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Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Шымкента.

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Однако официальной информации по задержанию заместителя начальника Департамента уголовно-исполнительной системы Шымкента нет. Корреспонденты направили запрос в Антикоррупционную службу.

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Информация уточняется и дополняется. Подробности последуют.