Новые возможности для жителей мкр Достык создали в Шымкенте

В этот дом многодетная семья переехала полгода назад. Прошлую зиму они провели, отапливая жилье углем. Теперь появилась возможность подключиться к газу.

Нурсултан Кожамакулов, житель г.Шымкента: «Мы очень рады. Благодарим всех, кто провел газ. Спасибо ребятам-газовикам за их работу и акимату, который услышал наши обращения».

Чтобы газ начал поступать в дома, жителям необходимо оформить пакет документов, начав с получения технических условий.

Ермек Калдыгулов, руководитель шымкентского филиала АО «QazaqGaz Aimaq»: «Для получения технических условий не обязательно приезжать в офис филиала. Подать заявление можно через приложение eGov Mobile«.

Стоит отметить, что газопровод, который обеспечит природным газом 320 домов микрорайона Достык, был сдан в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока. Проект стоимостью 375 миллионов тенге реализован подрядной организацией ТОО «JH GLOBAL» по заказу управления энергетики Шымкента.