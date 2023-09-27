Чем запомнился международный фестиваль «Этнос тюркского мира»

В Туркестане прошел международный фестиваль «Этнос тюркского мира».

Яркие ткани, национальные орнаменты, звонкие шашбау и шолпы. Шестой международный фестиваль «Этнос тюркского мира» собрал в Туркестане дизайнеров 9-ти этносов.

Уникальную и самобытную коллекцию привезли из Республики Тыва. Дизайнерский дом Донгак представил неповторимые наряды, с элементами национального стиля: орнаментов, подвесок из кожи и других материалов, необычных головных уборов. Но еще интереснее был сам показ. Модное дефиле — в формате шоу.

У каждого наряда своя история. Часть коллекции посвящена шаманкам, другая рассказывает о мифических птицах.

«Мне очень нравится, нравится что костюмы очень необычные, красивые, каждый костюм сделан вручную, и столько сил и любви вложено в эти костюмы. Каждый костюм он несет в себе какую-то историю. Коллекция кузунку она о мифических птицах. В первую очередь мы театр танца и костюма, мы надеваем костюмы и танцуем. С помощью танца мы передаем историю костюма», — говорит Валерия Зайцева, модель из Республики Тыва.

Вдохновленных народным фольклором и национальным стилем Гюльнара Халилова привезла из Азербайджана 8 нарядов.

«Этнические костюмы нужно сделать так чтобы жили и чтобы новое поколение о них знало, продвигать это дело. Так как очень важно знать свою историю, свои орнаменты», — говорит Гюльнара Халилова, руководитель центра национальной одежды Азербайджана.

Гостям фестиваля представили 14 коллекций из Турции, Азербайджана, Татарстана, Монголии, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Якутии. Некоторые наряды поражают воображение яркими деталями, необычными головными уборами и стилем.

«Это мероприятие проходит при поддержке организации Тюркской, а также акимата Туркестанской области. Туркестан стал культурным и духовным центром, столицей Тюркского мира. Люди культуры, они как послы, объединяют страны, здесь нет границ, дизайнеры дружат друг с другом», — говорит Айгуль Жансерикова, президент национальной ассоциации «Қазақ өнер».

В рамках фестиваля также прошла выставка, где представили элементы национальной одежды и текстиля, посуды, музыкальные инструменты и ювелирные изделия. Организаторы уверены, фестиваль станет новым импульсом к развитию моды и туризма.